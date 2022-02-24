***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu
24.02.2022 09:47
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu )
Türkçe
Yatırımcı Bilgi Formu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Açıklamalar
yatırımcı bilgi formu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1003966
BIST
12:121.890
En Yüksek
|Değişim
|: -6,24%
|| -125,75
|Açılış
|: 1.953
|
|Önceki Kapanış
|: 2.016
|
1.953
En Düşük
1.852
12:1214,2034
En Yüksek
|Değişim
|: 2,80%
|| 0,3863
|Açılış
|: 14,2400
|
|Önceki Kapanış
|: 13,8500
|
14,2389
En Düşük
13,7709
12:1216,0989
En Yüksek
|Değişim
|: 2,82%
|| 0,4411
|Açılış
|: 16,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 15,7000
|
16,1342
En Düşük
15,4856
12:12885,37
En Yüksek
|Değişim
|: 4,36%
|| 36,96
|Açılış
|: 885,37
|
|Önceki Kapanış
|: 848,41
|
889,94
En Düşük
846,82
BIST En Aktif Hisseler12:12
|ALKA
|17,82
|25.505.086
|% 10,00
|
|ULUUN
|6,69
|56.323.923
|% 7,56
|
|HUNER
|2,60
|434.236.639
|% 7,44
|
|PETUN
|20,44
|16.279.097
|% 6,85
|
|PNSUT
|18,39
|11.163.495
|% 4,43
|
|GSDDE
|3,15
|9.784.182
|% -10,00
|
|OZGYO
|1,89
|13.822.220
|% -10,00
|
|PGSUS
|96,30
|125.527.794
|% -10,00
|
|PRKAB
|33,48
|9.172.112
|% -10,00
|
|EGSER
|14,40
|19.543.273
|% -10,00
|
|EREGL
|29,34
|1.298.360.987
|% -3,55
|
|THYAO
|25,42
|1.283.287.040
|% -9,47
|
|KRDMD
|10,98
|700.385.978
|% -6,31
|
|GARAN
|11,23
|675.427.993
|% -3,44
|
|HUNER
|2,60
|434.236.639
|% 7,44
|
|HUNER
|2,60
|434.236.639
|% 7,44
|
|YKBNK
|3,68
|414.039.907
|% -6,12
|
|ODAS
|1,31
|94.168.360
|% -6,43
|
|EKGYO
|2,04
|133.575.511
|% -7,69
|
|KRDMD
|10,98
|700.385.978
|% -6,31
|
|12:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,1948
|14,2034
|% 2,80
|
|Euro
|16,0297
|16,0989
|% 2,82
|
|Sterlin
|19,0181
|19,1135
|% 1,94
|
|Frank
|15,3397
|15,4321
|% 2,35
|
|Riyal
|3,7650
|3,7839
|% 2,55
|
|12:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.943
|1.943
|34,05
|
|Altın Gr.
|886
|886
|37,42
|
|Cumhuriyet
|5.919
|6.009
|296,00
|
|Tam
|5.886
|6.042
|299,68
|
|Yarım
|2.845
|2.923
|144,96
|
|Çeyrek
|1.427
|1.461
|72,48
|
|Gümüş.Ons
|25,13
|25,15
|0,56
|
|Gümüş Gr.
|11,43
|11,44
|0,52
|
|B. Petrol
|100
|100
|5,86
|