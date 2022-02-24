***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu
24.02.2022 09:49
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu )
Türkçe
Yatırımcı Bilgi Formu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
yatırımcı bilgi formu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1003968
BIST
18:052.016
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 2.016
|
0
En Düşük
0
18:0514,2044
En Yüksek
|Değişim
|: 2,80%
|| 0,3873
|Açılış
|: 13,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 13,8750
|
14,2044
En Düşük
13,7709
18:0516,0388
En Yüksek
|Değişim
|: 2,43%
|| 0,3810
|Açılış
|: 15,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 15,7200
|
16,0597
En Düşük
15,4856
18:05882,72
En Yüksek
|Değişim
|: 4,04%
|| 34,31
|Açılış
|: 882,72
|
|Önceki Kapanış
|: 848,41
|
885,40
En Düşük
846,82
BIST En Aktif Hisseler18:05
|YAYLA
|2,82
|2.755.777
|% 0,00
|
|ROYAL
|3,04
|30.955
|% 0,00
|
|SEKUR
|16,80
|3.268.553
|% 0,00
|
|MAVI
|63,75
|22.532.553
|% 0,00
|
|UFUK
|18,01
|175.916
|% 0,00
|
|YAYLA
|2,82
|2.755.777
|% 0,00
|
|ROYAL
|3,04
|30.955
|% 0,00
|
|SEKUR
|16,80
|3.268.553
|% 0,00
|
|MAVI
|63,75
|22.532.553
|% 0,00
|
|UFUK
|18,01
|175.916
|% 0,00
|
|EREGL
|30,42
|4.328.560.902
|% 0,00
|
|KRDMD
|11,72
|4.038.834.178
|% 0,00
|
|THYAO
|28,08
|3.113.795.881
|% 0,00
|
|SISE
|12,87
|960.244.488
|% 0,00
|
|PETKM
|8,13
|839.712.046
|% 0,00
|
|KRDMD
|11,72
|4.038.834.178
|% 0,00
|
|ODAS
|1,40
|357.295.954
|% 0,00
|
|YKBNK
|3,92
|617.083.698
|% 0,00
|
|EREGL
|30,42
|4.328.560.902
|% 0,00
|
|KARSN
|4,00
|522.337.297
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,1631
|14,1931
|% 2,72
|
|Euro
|15,9722
|16,0163
|% 2,29
|
|Sterlin
|19,0740
|19,1696
|% 2,24
|
|Frank
|15,3661
|15,4587
|% 2,53
|
|Riyal
|3,7638
|3,7827
|% 2,52
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.940
|1.941
|31,33
|
|Altın Gr.
|873
|873
|24,85
|
|Cumhuriyet
|5.628
|5.713
|-22,00
|
|Tam
|5.603
|5.743
|-25,45
|
|Yarım
|2.708
|2.778
|-12,31
|
|Çeyrek
|1.358
|1.389
|-6,16
|
|Gümüş.Ons
|24,97
|25,00
|0,41
|
|Gümüş Gr.
|11,21
|11,23
|0,30
|
|B. Petrol
|98,22
|98,22
|4,17
|