***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu
24.02.2022 09:49
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu )
Türkçe
Yatırımcı Bilgi Formu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
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Hayır (No)
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Açıklamalar
yatırımcı bilgi formu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1003969
BIST
11:421.894
En Yüksek
|Değişim
|: -6,06%
|| -122,14
|Açılış
|: 1.953
|
|Önceki Kapanış
|: 2.016
|
1.953
En Düşük
1.852
11:4214,1832
En Yüksek
|Değişim
|: 2,65%
|| 0,3661
|Açılış
|: 14,2500
|
|Önceki Kapanış
|: 13,8500
|
14,2389
En Düşük
13,7709
11:4216,1053
En Yüksek
|Değişim
|: 2,86%
|| 0,4475
|Açılış
|: 16,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 15,7000
|
16,1342
En Düşük
15,4856
11:42884,14
En Yüksek
|Değişim
|: 4,21%
|| 35,73
|Açılış
|: 884,14
|
|Önceki Kapanış
|: 848,41
|
889,94
En Düşük
846,82
BIST En Aktif Hisseler11:40
|ALKA
|17,82
|23.074.100
|% 10,00
|
|HUNER
|2,64
|382.745.090
|% 9,09
|
|DAGHL
|14,35
|4.492.394
|% 6,30
|
|ULUUN
|6,54
|32.823.724
|% 5,14
|
|VANGD
|4,45
|6.215.481
|% 4,22
|
|GSDDE
|3,15
|9.594.751
|% -10,00
|
|EGSER
|14,40
|19.234.336
|% -10,00
|
|PRKAB
|33,48
|8.708.615
|% -10,00
|
|DOBUR
|59,40
|1.287.703
|% -10,00
|
|OZGYO
|1,89
|13.545.125
|% -10,00
|
|THYAO
|25,50
|1.045.901.925
|% -9,19
|
|EREGL
|29,50
|1.002.500.257
|% -3,02
|
|KRDMD
|11,02
|577.584.672
|% -5,97
|
|GARAN
|11,28
|461.661.353
|% -3,01
|
|HUNER
|2,64
|382.745.090
|% 9,09
|
|HUNER
|2,64
|382.745.090
|% 9,09
|
|YKBNK
|3,68
|326.949.493
|% -6,12
|
|KRDMD
|11,02
|577.584.672
|% -5,97
|
|ODAS
|1,33
|64.326.849
|% -5,00
|
|EKGYO
|2,04
|96.804.814
|% -7,69
|
|11:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,1771
|14,1918
|% 2,71
|
|Euro
|16,0284
|16,0832
|% 2,72
|
|Sterlin
|19,0172
|19,1126
|% 1,94
|
|Frank
|15,3204
|15,4127
|% 2,23
|
|Riyal
|3,7629
|3,7817
|% 2,49
|
|11:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.945
|1.946
|36,21
|
|Altın Gr.
|884
|884
|35,73
|
|Cumhuriyet
|5.628
|5.713
|-22,00
|
|Tam
|5.603
|5.743
|-25,45
|
|Yarım
|2.708
|2.778
|-12,31
|
|Çeyrek
|1.358
|1.389
|-6,16
|
|Gümüş.Ons
|25,15
|25,17
|0,58
|
|Gümüş Gr.
|11,40
|11,42
|0,49
|
|B. Petrol
|100
|100
|5,48
|
Seans Raporu
11:40
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11:54VAKKO
Yüzde -8.65 oranında düşüşle 10.46 lira fiyatla işlem gören hissede 453, 421 adet işlem
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11:51
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler TCELL, GARAN, EREGL
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11:51XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -99, 9 kaybederek (% -5.50 ) 1, 717
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Tabandan işlem gören hisse senetleri : HURGZ, BRMEN, KRSTL, MERIT, ARMDA, DENGE, UZERB, LIDFA, DOBUR, PRKAB