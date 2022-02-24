***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu
24.02.2022 09:50
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu )
Türkçe
Yatırımcı Bilgi Formu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Açıklamalar
yatırımcı bilgi formu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1003971
BIST
12:171.893
En Yüksek
|Değişim
|: -6,11%
|| -123,27
|Açılış
|: 1.953
|
|Önceki Kapanış
|: 2.016
|
1.953
En Düşük
1.852
12:1714,2013
En Yüksek
|Değişim
|: 2,78%
|| 0,3842
|Açılış
|: 14,2300
|
|Önceki Kapanış
|: 13,8500
|
14,2389
En Düşük
13,7709
12:1716,1386
En Yüksek
|Değişim
|: 3,07%
|| 0,4808
|Açılış
|: 16,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 15,7000
|
16,1386
En Düşük
15,4856
12:17886,43
En Yüksek
|Değişim
|: 4,48%
|| 38,02
|Açılış
|: 885,70
|
|Önceki Kapanış
|: 848,41
|
889,94
En Düşük
846,82
BIST En Aktif Hisseler12:15
|ALKA
|17,82
|25.507.813
|% 10,00
|
|ULUUN
|6,71
|57.949.136
|% 7,88
|
|HUNER
|2,60
|437.979.704
|% 7,44
|
|PETUN
|20,50
|16.559.714
|% 7,16
|
|DAGHL
|14,10
|5.207.733
|% 4,44
|
|OZGYO
|1,89
|13.840.825
|% -10,00
|
|PGSUS
|96,30
|126.263.045
|% -10,00
|
|ARMDA
|63,45
|841.030
|% -10,00
|
|PAMEL
|96,30
|2.877.289
|% -10,00
|
|PRKAB
|33,48
|9.174.992
|% -10,00
|
|EREGL
|29,22
|1.306.327.913
|% -3,94
|
|THYAO
|25,34
|1.294.756.398
|% -9,76
|
|KRDMD
|10,98
|704.725.124
|% -6,31
|
|GARAN
|11,23
|682.824.196
|% -3,44
|
|HUNER
|2,60
|437.979.704
|% 7,44
|
|HUNER
|2,60
|437.979.704
|% 7,44
|
|YKBNK
|3,68
|416.402.422
|% -6,12
|
|ODAS
|1,31
|94.403.759
|% -6,43
|
|EKGYO
|2,03
|133.844.023
|% -8,14
|
|KRDMD
|10,98
|704.725.124
|% -6,31
|
|12:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,1968
|14,2008
|% 2,78
|
|Euro
|16,0170
|16,0997
|% 2,82
|
|Sterlin
|19,0181
|19,1135
|% 1,94
|
|Frank
|15,3397
|15,4321
|% 2,35
|
|Riyal
|3,7650
|3,7839
|% 2,55
|
|12:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.943
|1.944
|34,06
|
|Altın Gr.
|886
|886
|37,91
|
|Cumhuriyet
|5.919
|6.009
|296,00
|
|Tam
|5.886
|6.042
|299,68
|
|Yarım
|2.845
|2.923
|144,96
|
|Çeyrek
|1.427
|1.461
|72,48
|
|Gümüş.Ons
|25,11
|25,14
|0,55
|
|Gümüş Gr.
|11,47
|11,48
|0,56
|
|B. Petrol
|100
|100
|5,63
|