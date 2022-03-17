***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu
17.03.2022 10:39
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu )
Türkçe
Yatırımcı Bilgi Formu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
yatırımcı bilgi formu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1010999
BIST
10:502.121
En Yüksek
|Değişim
|: 1,56%
|| 32,57
|Açılış
|: 2.104
|
|Önceki Kapanış
|: 2.089
|
2.126
En Düşük
2.104
10:5014,6991
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 0,0836
|Açılış
|: 14,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6300
|
14,7181
En Düşük
14,5578
10:5016,2718
En Yüksek
|Değişim
|: 0,75%
|| 0,1213
|Açılış
|: 16,1600
|
|Önceki Kapanış
|: 16,0900
|
16,2733
En Düşük
16,0709
10:50913,73
En Yüksek
|Değişim
|: 1,00%
|| 9,04
|Açılış
|: 913,73
|
|Önceki Kapanış
|: 904,69
|
915,15
En Düşük
900,99
BIST En Aktif Hisseler10:50
|YEOTK
|62,75
|6.854.998
|% 9,99
|
|IEYHO
|0,82
|16.927.895
|% 9,33
|
|OYLUM
|5,31
|4.522.323
|% 8,37
|
|RTALB
|17,14
|24.575.001
|% 5,87
|
|AYEN
|11,50
|43.875.493
|% 4,83
|
|PKENT
|393,30
|40.153.887
|% -9,98
|
|ORCAY
|20,80
|30.234.418
|% -9,96
|
|ORMA
|27,70
|11.385
|% -4,15
|
|KSTUR
|248,30
|41.218
|% -3,76
|
|DIRIT
|3,33
|3.124
|% -3,76
|
|KRDMD
|14,91
|1.004.517.161
|% 3,61
|
|EREGL
|35,56
|959.906.388
|% 3,73
|
|GARAN
|11,92
|584.147.970
|% 0,51
|
|THYAO
|27,90
|566.022.720
|% 0,72
|
|FROTO
|296,40
|438.873.457
|% 3,46
|
|EKGYO
|2,27
|208.207.204
|% 1,79
|
|KRDMD
|14,91
|1.004.517.161
|% 3,61
|
|CEMAS
|1,15
|64.926.059
|% 3,60
|
|GARAN
|11,92
|584.147.970
|% 0,51
|
|YKBNK
|3,84
|129.854.116
|% 1,05
|
|10:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6828
|14,6991
|% 0,57
|
|Euro
|16,2319
|16,2718
|% 0,75
|
|Sterlin
|19,2863
|19,3830
|% 0,73
|
|Frank
|15,5386
|15,6322
|% 0,51
|
|Riyal
|3,9029
|3,9225
|% 0,56
|
|10:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.936
|1.937
|9,11
|
|Altın Gr.
|914
|914
|9,04
|
|Cumhuriyet
|6.011
|6.102
|41,00
|
|Tam
|5.983
|6.134
|34,18
|
|Yarım
|2.892
|2.967
|16,53
|
|Çeyrek
|1.450
|1.484
|8,27
|
|Gümüş.Ons
|25,22
|25,25
|0,14
|
|Gümüş Gr.
|11,90
|11,91
|0,11
|
|B. Petrol
|101
|101
|3,13
|
Seans Raporu
10:50
daha fazla
-
11:05RTALB
Yüzde 6.67 oranında artışla 17.27 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 511, 157 adet işlem
-
11:04RTALB
Yüzde 6.36 oranında artışla 17.22 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 467, 685 adet işlem
-
11:03RTALB
Yüzde 5.93 oranında artışla 17.15 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 449, 487 adet işlem
-
11:02AYEN
Yüzde 4.92 oranında artışla 11.51 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 819, 574 adet işlem
-
11:01
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler TKFEN, GARAN, TTKOM