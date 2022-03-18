***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu
18.03.2022 11:50
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu )
Türkçe
Yatırımcı Bilgi Formu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Açıklamalar
yatırımcı bilgi formu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1011285
BIST
13:122.144
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 10,66
|Açılış
|: 2.141
|
|Önceki Kapanış
|: 2.134
|
2.149
En Düşük
2.136
13:1214,8062
En Yüksek
|Değişim
|: 0,71%
|| 0,1044
|Açılış
|: 25,2000
|
|Önceki Kapanış
|: 25,2000
|
14,8062
En Düşük
14,6600
13:1216,3767
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0512
|Açılış
|: 12,0367
|
|Önceki Kapanış
|: 11,9863
|
16,4202
En Düşük
16,2818
13:12920,21
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 3,01
|Açılış
|:
|
|Önceki Kapanış
|:
|
En Düşük
BIST En Aktif Hisseler13:12
|PENTA
|381,10
|41.787.820
|% 9,99
|
|EMNIS
|22,90
|236.328
|% 9,67
|
|CMBTN
|223,90
|30.099.588
|% 8,53
|
|ANGEN
|26,04
|53.646.997
|% 6,90
|
|AKFGY
|2,70
|127.962.810
|% 6,72
|
|PKENT
|354,00
|24.427.898
|% -9,99
|
|ORCAY
|19,68
|118.699.028
|% -5,38
|
|GARFA
|12,40
|2.400.387
|% -4,76
|
|MAALT
|237,00
|10.866.156
|% -4,24
|
|OYLUM
|4,85
|3.071.227
|% -3,58
|
|THYAO
|28,04
|1.603.195.272
|% 0,65
|
|EREGL
|35,96
|1.034.229.762
|% 0,56
|
|KRDMD
|14,90
|955.493.061
|% -0,60
|
|PETKM
|8,59
|719.871.974
|% 1,54
|
|SASA
|54,05
|600.468.014
|% 1,89
|
|DOHOL
|3,55
|436.690.922
|% 2,60
|
|KARSN
|4,40
|435.579.204
|% 5,52
|
|PETKM
|8,59
|719.871.974
|% 1,54
|
|VAKBN
|3,50
|221.836.219
|% 2,34
|
|KRDMD
|14,90
|955.493.061
|% -0,60
|
|13:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7967
|14,8062
|% 0,71
|
|Euro
|16,3583
|16,3767
|% 0,31
|
|Sterlin
|19,3980
|19,4953
|% 0,76
|
|Frank
|15,7833
|15,8784
|% 1,12
|
|Riyal
|3,9335
|3,9532
|% 0,81
|
|13:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.934
|1.935
|-8,41
|
|Altın Gr.
|920
|920
|2,66
|
|Cumhuriyet
|6.085
|6.177
|0,00
|
|Tam
|6.057
|6.210
|-0,44
|
|Yarım
|2.927
|3.004
|-0,21
|
|Çeyrek
|1.468
|1.502
|-0,10
|
|Gümüş.Ons
|25,28
|25,30
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|12,01
|12,02
|0,03
|
|B. Petrol
|108
|108
|1,05
|