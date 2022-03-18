***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu
18.03.2022 11:51
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu )
Türkçe
Yatırımcı Bilgi Formu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
yatırımcı bilgi formu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1011286
BIST
11:412.143
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 9,04
|Açılış
|: 2.141
|
|Önceki Kapanış
|: 2.134
|
2.149
En Düşük
2.140
11:4114,7962
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 0,0944
|Açılış
|: 14,7600
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7000
|
14,8042
En Düşük
14,6600
11:4116,3803
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,0548
|Açılış
|: 16,3300
|
|Önceki Kapanış
|: 16,2800
|
16,4202
En Düşük
16,2818
11:41919,68
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 2,49
|Açılış
|: 919,68
|
|Önceki Kapanış
|: 917,19
|
921,20
En Düşük
911,68
BIST En Aktif Hisseler11:41
|PENTA
|381,10
|40.972.266
|% 9,99
|
|EMNIS
|22,90
|56.013
|% 9,67
|
|CMBTN
|223,00
|23.121.884
|% 8,10
|
|AKFGY
|2,72
|48.556.088
|% 7,51
|
|EGGUB
|216,60
|28.422.045
|% 6,80
|
|PKENT
|354,00
|23.569.094
|% -9,99
|
|ORCAY
|19,83
|107.176.102
|% -4,66
|
|GARFA
|12,50
|1.670.950
|% -3,99
|
|MAALT
|238,40
|8.523.364
|% -3,68
|
|OYLUM
|4,87
|2.441.193
|% -3,18
|
|THYAO
|28,04
|1.368.064.211
|% 0,65
|
|KRDMD
|14,91
|844.847.422
|% -0,53
|
|EREGL
|36,04
|772.918.496
|% 0,78
|
|SASA
|54,20
|538.095.754
|% 2,17
|
|PETKM
|8,58
|428.031.101
|% 1,42
|
|DOHOL
|3,57
|269.708.312
|% 3,18
|
|KARSN
|4,33
|281.833.462
|% 3,84
|
|KRDMD
|14,91
|844.847.422
|% -0,53
|
|PETKM
|8,58
|428.031.101
|% 1,42
|
|THYAO
|28,04
|1.368.064.211
|% 0,65
|
|11:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7893
|14,7962
|% 0,64
|
|Euro
|16,3654
|16,3803
|% 0,34
|
|Sterlin
|19,3793
|19,4765
|% 0,66
|
|Frank
|15,7417
|15,8365
|% 0,85
|
|Riyal
|3,9309
|3,9506
|% 0,74
|
|11:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.934
|1.934
|-9,03
|
|Altın Gr.
|920
|920
|2,49
|
|Cumhuriyet
|6.085
|6.177
|75,00
|
|Tam
|6.057
|6.210
|75,90
|
|Yarım
|2.928
|3.004
|36,72
|
|Çeyrek
|1.468
|1.502
|18,35
|
|Gümüş.Ons
|25,27
|25,30
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|12,01
|12,04
|0,05
|
|B. Petrol
|108
|108
|1,43
|