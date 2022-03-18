***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu
18.03.2022 11:52
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu )
Türkçe
Yatırımcı Bilgi Formu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
yatırımcı bilgi formu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1011287
BIST
12:002.138
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 4,66
|Açılış
|: 2.141
|
|Önceki Kapanış
|: 2.134
|
2.149
En Düşük
2.138
12:0014,7997
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
|| 0,0979
|Açılış
|: 14,7750
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7000
|
14,8054
En Düşük
14,6600
12:0016,3878
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 0,0623
|Açılış
|: 16,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 16,2800
|
16,4202
En Düşük
16,2818
12:00919,86
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 2,67
|Açılış
|: 919,86
|
|Önceki Kapanış
|: 917,19
|
921,20
En Düşük
911,68
BIST En Aktif Hisseler11:58
|PENTA
|381,10
|41.074.020
|% 9,99
|
|EMNIS
|22,90
|56.013
|% 9,67
|
|EGGUB
|217,30
|29.148.712
|% 7,15
|
|AKFGY
|2,71
|62.469.634
|% 7,11
|
|CMBTN
|220,20
|25.221.858
|% 6,74
|
|PKENT
|354,00
|23.843.090
|% -9,99
|
|MTRKS
|23,64
|15.524.715
|% -5,82
|
|GARFA
|12,35
|1.799.352
|% -5,15
|
|ORCAY
|19,81
|110.441.037
|% -4,76
|
|MAALT
|238,80
|8.907.436
|% -3,52
|
|THYAO
|28,02
|1.427.898.502
|% 0,57
|
|KRDMD
|14,88
|868.301.742
|% -0,73
|
|EREGL
|35,94
|839.986.220
|% 0,50
|
|PETKM
|8,58
|598.513.488
|% 1,42
|
|SASA
|54,00
|554.414.067
|% 1,79
|
|DOHOL
|3,54
|345.249.994
|% 2,31
|
|KARSN
|4,35
|321.453.685
|% 4,32
|
|PETKM
|8,58
|598.513.488
|% 1,42
|
|KRDMD
|14,88
|868.301.742
|% -0,73
|
|THYAO
|28,02
|1.427.898.502
|% 0,57
|
|11:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7896
|14,8034
|% 0,69
|
|Euro
|16,3761
|16,3904
|% 0,40
|
|Sterlin
|19,3943
|19,4916
|% 0,74
|
|Frank
|15,7575
|15,8524
|% 0,95
|
|Riyal
|3,9326
|3,9523
|% 0,78
|
|11:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.933
|1.933
|-9,77
|
|Altın Gr.
|920
|920
|2,62
|
|Cumhuriyet
|6.090
|6.182
|5,00
|
|Tam
|6.058
|6.211
|1,47
|
|Yarım
|2.928
|3.005
|0,71
|
|Çeyrek
|1.469
|1.502
|0,36
|
|Gümüş.Ons
|25,23
|25,26
|-0,13
|
|Gümüş Gr.
|12,02
|12,03
|0,05
|
|B. Petrol
|107
|107
|0,70
|
Seans Raporu
11:58
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12:13EGGUB
Yüzde 7.10 oranında artışla 217.20 lira fiyatla işlem gören hissede 135, 726 adet işlem
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12:12XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 2, 43 artarak (% 0.10 ) 2, 401
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12:12
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi TRKCM, GUSGR, DOHOL
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12:12XU100
Endeks 2, 139 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 28 üstünde . İşlem hacmi 10, 252.00 milyon TL de
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12:12FLAP
Yüzde 4.20 oranında artışla 2.48 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 553, 120 adet işlem