***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu
18.03.2022 12:06
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu )
Türkçe
Yatırımcı Bilgi Formu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Açıklamalar
yatırımcı bilgi formu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1011299
BIST
12:162.141
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 6,98
|Açılış
|: 2.141
|
|Önceki Kapanış
|: 2.134
|
2.149
En Düşük
2.136
12:1614,7958
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 0,0940
|Açılış
|: 14,7750
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7000
|
14,8054
En Düşük
14,6600
12:1616,3866
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 0,0611
|Açılış
|: 16,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 16,2800
|
16,4202
En Düşük
16,2818
12:16919,51
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 2,32
|Açılış
|: 919,33
|
|Önceki Kapanış
|: 917,19
|
921,20
En Düşük
911,68
BIST En Aktif Hisseler12:16
|PENTA
|381,10
|41.274.478
|% 9,99
|
|EMNIS
|22,90
|56.013
|% 9,67
|
|GZNMI
|29,94
|48.539.092
|% 7,93
|
|CMBTN
|221,70
|27.430.282
|% 7,46
|
|AKFGY
|2,70
|76.169.759
|% 6,72
|
|PKENT
|354,00
|24.021.860
|% -9,99
|
|ORCAY
|19,67
|113.265.095
|% -5,43
|
|GARFA
|12,35
|2.049.080
|% -5,15
|
|OYLUM
|4,80
|2.728.971
|% -4,57
|
|MAALT
|238,10
|9.143.197
|% -3,80
|
|THYAO
|28,00
|1.483.908.927
|% 0,50
|
|EREGL
|35,98
|923.008.625
|% 0,62
|
|KRDMD
|14,88
|916.856.719
|% -0,73
|
|PETKM
|8,59
|674.040.151
|% 1,54
|
|SASA
|54,05
|578.693.001
|% 1,89
|
|DOHOL
|3,56
|372.641.004
|% 2,89
|
|KARSN
|4,41
|387.446.729
|% 5,76
|
|PETKM
|8,59
|674.040.151
|% 1,54
|
|KRDMD
|14,88
|916.856.719
|% -0,73
|
|THYAO
|28,00
|1.483.908.927
|% 0,50
|
|12:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7931
|14,7958
|% 0,64
|
|Euro
|16,3731
|16,3866
|% 0,37
|
|Sterlin
|19,3826
|19,4798
|% 0,68
|
|Frank
|15,7664
|15,8614
|% 1,01
|
|Riyal
|3,9319
|3,9516
|% 0,77
|
|12:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.933
|1.933
|-10,02
|
|Altın Gr.
|920
|920
|3,01
|
|Cumhuriyet
|6.090
|6.182
|5,00
|
|Tam
|6.060
|6.213
|3,48
|
|Yarım
|2.929
|3.006
|1,68
|
|Çeyrek
|1.469
|1.503
|0,85
|
|Gümüş.Ons
|25,22
|25,26
|-0,14
|
|Gümüş Gr.
|12,02
|12,03
|0,05
|
|B. Petrol
|107
|107
|0,77
|