***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu
18.03.2022 12:07
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu )
Türkçe
Yatırımcı Bilgi Formu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yatırımcı Bilgi Formu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1011301
BIST
11:542.141
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 7,25
|Açılış
|: 2.141
|
|Önceki Kapanış
|: 2.134
|
2.149
En Düşük
2.140
11:5414,7958
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 0,0940
|Açılış
|: 14,7700
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7000
|
14,8054
En Düşük
14,6600
11:5416,3877
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 0,0622
|Açılış
|: 16,3400
|
|Önceki Kapanış
|: 16,2800
|
16,4202
En Düşük
16,2818
11:54920,21
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 3,02
|Açılış
|: 920,21
|
|Önceki Kapanış
|: 917,19
|
921,20
En Düşük
911,68
BIST En Aktif Hisseler11:54
|PENTA
|381,10
|41.063.730
|% 9,99
|
|EMNIS
|22,90
|56.013
|% 9,67
|
|EGGUB
|217,30
|29.103.502
|% 7,15
|
|AKFGY
|2,71
|61.428.368
|% 7,11
|
|CMBTN
|219,80
|24.937.785
|% 6,54
|
|PKENT
|354,00
|23.806.274
|% -9,99
|
|MTRKS
|23,64
|15.524.715
|% -5,82
|
|GARFA
|12,37
|1.755.899
|% -4,99
|
|ORCAY
|19,78
|110.224.672
|% -4,90
|
|MAALT
|239,10
|8.891.410
|% -3,39
|
|THYAO
|28,02
|1.420.255.625
|% 0,57
|
|KRDMD
|14,89
|861.502.169
|% -0,67
|
|EREGL
|35,98
|831.399.668
|% 0,62
|
|PETKM
|8,58
|587.919.829
|% 1,42
|
|SASA
|54,05
|549.068.180
|% 1,89
|
|DOHOL
|3,57
|329.795.070
|% 3,18
|
|KARSN
|4,36
|321.215.173
|% 4,56
|
|PETKM
|8,58
|587.919.829
|% 1,42
|
|KRDMD
|14,89
|861.502.169
|% -0,67
|
|THYAO
|28,02
|1.420.255.625
|% 0,57
|
|11:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7895
|14,7958
|% 0,64
|
|Euro
|16,3739
|16,3877
|% 0,38
|
|Sterlin
|19,3812
|19,4784
|% 0,67
|
|Frank
|15,7502
|15,8451
|% 0,91
|
|Riyal
|3,9320
|3,9518
|% 0,77
|
|11:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.932
|1.933
|-10,51
|
|Altın Gr.
|920
|920
|2,56
|
|Cumhuriyet
|6.085
|6.177
|75,00
|
|Tam
|6.057
|6.210
|75,90
|
|Yarım
|2.928
|3.004
|36,72
|
|Çeyrek
|1.468
|1.502
|18,35
|
|Gümüş.Ons
|25,24
|25,29
|-0,11
|
|Gümüş Gr.
|12,01
|12,02
|0,04
|
|B. Petrol
|108
|108
|1,26
|