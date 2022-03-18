***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu
18.03.2022 12:08
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu )
Türkçe
Yatırımcı Bilgi Formu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yatırımcı Bilgi Formu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1011302
BIST
12:002.138
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 4,66
|Açılış
|: 2.141
|
|Önceki Kapanış
|: 2.134
|
2.149
En Düşük
2.138
12:0014,7997
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
|| 0,0979
|Açılış
|: 14,7750
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7000
|
14,8054
En Düşük
14,6600
12:0016,3878
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 0,0623
|Açılış
|: 16,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 16,2800
|
16,4202
En Düşük
16,2818
12:00919,86
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 2,67
|Açılış
|: 919,86
|
|Önceki Kapanış
|: 917,19
|
921,20
En Düşük
911,68
BIST En Aktif Hisseler11:58
|PENTA
|381,10
|41.138.044
|% 9,99
|
|EMNIS
|22,90
|56.013
|% 9,67
|
|GZNMI
|29,72
|42.151.608
|% 7,14
|
|EGGUB
|217,20
|29.176.927
|% 7,10
|
|AKFGY
|2,70
|66.959.625
|% 6,72
|
|PKENT
|354,00
|23.858.666
|% -9,99
|
|GARFA
|12,25
|1.799.365
|% -5,91
|
|MTRKS
|23,64
|15.524.715
|% -5,82
|
|ORCAY
|19,84
|110.701.864
|% -4,62
|
|MAALT
|238,50
|8.909.583
|% -3,64
|
|THYAO
|27,98
|1.432.722.674
|% 0,43
|
|KRDMD
|14,87
|882.314.004
|% -0,80
|
|EREGL
|35,96
|850.676.960
|% 0,56
|
|PETKM
|8,57
|600.720.842
|% 1,30
|
|SASA
|54,00
|558.313.512
|% 1,79
|
|DOHOL
|3,55
|348.239.487
|% 2,60
|
|KARSN
|4,36
|321.978.668
|% 4,56
|
|PETKM
|8,57
|600.720.842
|% 1,30
|
|KRDMD
|14,87
|882.314.004
|% -0,80
|
|THYAO
|27,98
|1.432.722.674
|% 0,43
|
|11:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7896
|14,8034
|% 0,69
|
|Euro
|16,3761
|16,3904
|% 0,40
|
|Sterlin
|19,4020
|19,4993
|% 0,78
|
|Frank
|15,7599
|15,8548
|% 0,97
|
|Riyal
|3,9334
|3,9531
|% 0,80
|
|11:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.934
|1.934
|-9,03
|
|Altın Gr.
|920
|920
|2,49
|
|Cumhuriyet
|6.085
|6.177
|75,00
|
|Tam
|6.057
|6.210
|75,90
|
|Yarım
|2.928
|3.004
|36,72
|
|Çeyrek
|1.468
|1.502
|18,35
|
|Gümüş.Ons
|25,27
|25,30
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|12,01
|12,04
|0,05
|
|B. Petrol
|108
|108
|1,43
|
Seans Raporu
11:58
daha fazla
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12:13EGGUB
Yüzde 7.10 oranında artışla 217.20 lira fiyatla işlem gören hissede 135, 726 adet işlem
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12:12XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 2, 43 artarak (% 0.10 ) 2, 401
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12:12
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi TRKCM, GUSGR, DOHOL
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12:12XU100
Endeks 2, 139 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 28 üstünde . İşlem hacmi 10, 252.00 milyon TL de
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12:12FLAP
Yüzde 4.20 oranında artışla 2.48 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 553, 120 adet işlem