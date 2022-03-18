***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu
18.03.2022 12:11
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu )
Türkçe
Yatırımcı Bilgi Formu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Açıklamalar
Yatırımcı Bilgi Formu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1011307
BIST
13:242.143
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 9,43
|Açılış
|: 2.141
|
|Önceki Kapanış
|: 2.134
|
2.149
En Düşük
2.136
13:2414,8087
En Yüksek
|Değişim
|: 0,73%
|| 0,1069
|Açılış
|: 14,7800
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7000
|
14,8087
En Düşük
14,6600
13:2416,3564
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0309
|Açılış
|: 16,3400
|
|Önceki Kapanış
|: 16,2800
|
16,4202
En Düşük
16,2818
13:24919,70
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 2,51
|Açılış
|: 919,70
|
|Önceki Kapanış
|: 917,19
|
921,20
En Düşük
911,68
BIST En Aktif Hisseler13:24
|PENTA
|381,10
|41.827.073
|% 9,99
|
|EMNIS
|22,90
|236.328
|% 9,67
|
|CMBTN
|224,40
|30.861.016
|% 8,77
|
|CRDFA
|2,13
|11.880.187
|% 7,58
|
|AKFGY
|2,70
|135.951.211
|% 6,72
|
|PKENT
|354,00
|24.467.192
|% -9,99
|
|AVGYO
|3,02
|11.028.765
|% -5,33
|
|ORCAY
|19,70
|119.651.267
|% -5,29
|
|GARFA
|12,40
|2.479.771
|% -4,76
|
|MAALT
|237,80
|11.098.489
|% -3,92
|
|THYAO
|28,06
|1.631.313.308
|% 0,72
|
|EREGL
|36,00
|1.055.991.321
|% 0,67
|
|KRDMD
|14,91
|968.892.634
|% -0,53
|
|PETKM
|8,58
|727.387.780
|% 1,42
|
|SASA
|53,95
|610.077.418
|% 1,70
|
|DOHOL
|3,56
|437.663.191
|% 2,89
|
|KARSN
|4,40
|446.291.964
|% 5,52
|
|PETKM
|8,58
|727.387.780
|% 1,42
|
|VAKBN
|3,50
|237.120.292
|% 2,34
|
|KRDMD
|14,91
|968.892.634
|% -0,53
|
|13:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7985
|14,8087
|% 0,73
|
|Euro
|16,3390
|16,3564
|% 0,19
|
|Sterlin
|19,3919
|19,4891
|% 0,73
|
|Frank
|15,7932
|15,8884
|% 1,18
|
|Riyal
|3,9333
|3,9530
|% 0,80
|
|13:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.932
|1.932
|-10,66
|
|Altın Gr.
|920
|920
|2,51
|
|Cumhuriyet
|6.088
|6.180
|3,00
|
|Tam
|6.063
|6.216
|5,68
|
|Yarım
|2.930
|3.007
|2,75
|
|Çeyrek
|1.470
|1.503
|1,38
|
|Gümüş.Ons
|25,23
|25,26
|-0,13
|
|Gümüş Gr.
|12,01
|12,02
|0,03
|
|B. Petrol
|108
|108
|1,18
|