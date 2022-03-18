***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu
18.03.2022 12:11
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu )
Türkçe
Yatırımcı Bilgi Formu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yatırımcı Bilgi Formu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1011308
BIST
13:262.143
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 9,12
|Açılış
|: 2.141
|
|Önceki Kapanış
|: 2.134
|
2.149
En Düşük
2.136
13:2614,8078
En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
|| 0,1060
|Açılış
|: 14,7800
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7000
|
14,8078
En Düşük
14,6600
13:2616,3548
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0293
|Açılış
|: 16,3400
|
|Önceki Kapanış
|: 16,2800
|
16,4202
En Düşük
16,2818
13:26919,67
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 2,47
|Açılış
|: 919,70
|
|Önceki Kapanış
|: 917,19
|
921,20
En Düşük
911,68
BIST En Aktif Hisseler13:22
|PENTA
|381,10
|41.826.692
|% 9,99
|
|EMNIS
|22,90
|236.328
|% 9,67
|
|CMBTN
|224,00
|30.722.759
|% 8,58
|
|CRDFA
|2,12
|11.652.051
|% 7,07
|
|EUHOL
|3,19
|41.397.768
|% 6,69
|
|PKENT
|354,00
|24.466.130
|% -9,99
|
|AVGYO
|3,02
|11.028.765
|% -5,33
|
|ORCAY
|19,71
|119.614.857
|% -5,24
|
|GARFA
|12,40
|2.479.622
|% -4,76
|
|OYLUM
|4,81
|3.081.451
|% -4,37
|
|THYAO
|28,02
|1.628.975.864
|% 0,57
|
|EREGL
|35,98
|1.054.209.291
|% 0,62
|
|KRDMD
|14,90
|967.128.991
|% -0,60
|
|PETKM
|8,58
|727.259.785
|% 1,42
|
|SASA
|53,95
|609.189.235
|% 1,70
|
|DOHOL
|3,55
|437.456.557
|% 2,60
|
|KARSN
|4,41
|445.874.673
|% 5,76
|
|PETKM
|8,58
|727.259.785
|% 1,42
|
|VAKBN
|3,50
|237.061.798
|% 2,34
|
|KRDMD
|14,90
|967.128.991
|% -0,60
|
|13:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7944
|14,8092
|% 0,73
|
|Euro
|16,3385
|16,3618
|% 0,22
|
|Sterlin
|19,3930
|19,4903
|% 0,74
|
|Frank
|15,7866
|15,8817
|% 1,14
|
|Riyal
|3,9335
|3,9532
|% 0,81
|
|13:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.933
|1.933
|-9,99
|
|Altın Gr.
|920
|921
|3,33
|
|Cumhuriyet
|6.088
|6.180
|3,00
|
|Tam
|6.063
|6.216
|5,68
|
|Yarım
|2.930
|3.007
|2,75
|
|Çeyrek
|1.470
|1.503
|1,38
|
|Gümüş.Ons
|25,23
|25,26
|-0,13
|
|Gümüş Gr.
|12,02
|12,04
|0,06
|
|B. Petrol
|108
|108
|1,13
|