***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu
18.03.2022 12:13
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu )
Türkçe
Yatırımcı Bilgi Formu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yatırımcı Bilgi Formu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1011311
BIST
14:092.141
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 7,81
|Açılış
|: 2.141
|
|Önceki Kapanış
|: 2.134
|
2.149
En Düşük
2.136
14:0914,8140
En Yüksek
|Değişim
|: 0,76%
|| 0,1122
|Açılış
|: 14,7900
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7000
|
14,8183
En Düşük
14,6600
14:0916,3657
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0402
|Açılış
|: 16,3250
|
|Önceki Kapanış
|: 16,2800
|
16,4202
En Düşük
16,2818
14:09922,77
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 5,57
|Açılış
|: 922,77
|
|Önceki Kapanış
|: 917,19
|
922,91
En Düşük
911,68
BIST En Aktif Hisseler14:07
|PENTA
|381,10
|42.266.863
|% 9,99
|
|CMBTN
|224,30
|33.156.070
|% 8,73
|
|EGGUB
|218,80
|35.730.823
|% 7,89
|
|EMNIS
|22,50
|275.951
|% 7,76
|
|CRDFA
|2,12
|14.500.168
|% 7,07
|
|PKENT
|354,00
|24.693.752
|% -9,99
|
|AVGYO
|2,88
|29.583.782
|% -9,72
|
|ORCAY
|19,55
|123.728.144
|% -6,01
|
|OYLUM
|4,81
|3.221.725
|% -4,37
|
|MAALT
|237,70
|11.640.056
|% -3,96
|
|THYAO
|28,04
|1.685.569.685
|% 0,65
|
|EREGL
|35,96
|1.089.252.295
|% 0,56
|
|KRDMD
|14,88
|1.007.435.305
|% -0,73
|
|PETKM
|8,57
|749.694.548
|% 1,30
|
|SASA
|53,85
|624.216.322
|% 1,51
|
|DOHOL
|3,55
|467.202.171
|% 2,60
|
|KARSN
|4,44
|496.125.832
|% 6,47
|
|PETKM
|8,57
|749.694.548
|% 1,30
|
|VAKBN
|3,47
|268.299.921
|% 1,46
|
|HALKB
|4,74
|330.894.632
|% 3,72
|
|14:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,8102
|14,8176
|% 0,79
|
|Euro
|16,3551
|16,3722
|% 0,29
|
|Sterlin
|19,3785
|19,4757
|% 0,66
|
|Frank
|15,7680
|15,8630
|% 1,02
|
|Riyal
|3,9352
|3,9549
|% 0,85
|
|14:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.937
|1.938
|-5,24
|
|Altın Gr.
|922
|922
|4,73
|
|Cumhuriyet
|6.088
|6.180
|3,00
|
|Tam
|6.067
|6.220
|9,89
|
|Yarım
|2.932
|3.009
|4,78
|
|Çeyrek
|1.471
|1.504
|2,40
|
|Gümüş.Ons
|25,26
|25,31
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|12,02
|12,04
|0,06
|
|B. Petrol
|108
|108
|1,08
|