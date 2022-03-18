***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu
18.03.2022 12:18
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu )
Türkçe
Yatırımcı Bilgi Formu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yatırımcı Bilgi Formu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1011317
BIST
13:432.143
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 9,61
|Açılış
|: 2.141
|
|Önceki Kapanış
|: 2.134
|
2.149
En Düşük
2.136
13:4314,8137
En Yüksek
|Değişim
|: 0,76%
|| 0,1119
|Açılış
|: 14,7800
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7000
|
14,8137
En Düşük
14,6600
13:4316,3639
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0384
|Açılış
|: 16,3400
|
|Önceki Kapanış
|: 16,2800
|
16,4202
En Düşük
16,2818
13:43919,91
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 2,72
|Açılış
|: 919,91
|
|Önceki Kapanış
|: 917,19
|
921,20
En Düşük
911,68
BIST En Aktif Hisseler13:41
|PENTA
|381,10
|41.847.653
|% 9,99
|
|EMNIS
|22,90
|236.328
|% 9,67
|
|CMBTN
|225,00
|31.525.378
|% 9,06
|
|IDEAS
|18,91
|6.582.431
|% 8,12
|
|CRDFA
|2,12
|13.129.373
|% 7,07
|
|PKENT
|354,00
|24.501.176
|% -9,99
|
|AVGYO
|3,02
|13.493.816
|% -5,33
|
|ORCAY
|19,72
|120.557.234
|% -5,19
|
|OYLUM
|4,81
|3.109.107
|% -4,37
|
|MAALT
|237,50
|11.280.713
|% -4,04
|
|THYAO
|28,02
|1.647.207.690
|% 0,57
|
|EREGL
|35,98
|1.065.765.487
|% 0,62
|
|KRDMD
|14,89
|975.866.569
|% -0,67
|
|PETKM
|8,58
|736.494.201
|% 1,42
|
|SASA
|53,95
|614.419.579
|% 1,70
|
|DOHOL
|3,55
|438.391.440
|% 2,60
|
|KARSN
|4,41
|448.477.939
|% 5,76
|
|PETKM
|8,58
|736.494.201
|% 1,42
|
|VAKBN
|3,49
|243.846.433
|% 2,05
|
|HALKB
|4,72
|304.080.484
|% 3,28
|
|13:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,8074
|14,8125
|% 0,75
|
|Euro
|16,3516
|16,3715
|% 0,28
|
|Sterlin
|19,3912
|19,4885
|% 0,73
|
|Frank
|15,7708
|15,8658
|% 1,04
|
|Riyal
|3,9338
|3,9535
|% 0,81
|
|13:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.932
|1.932
|-10,45
|
|Altın Gr.
|920
|920
|2,51
|
|Cumhuriyet
|6.088
|6.180
|3,00
|
|Tam
|6.063
|6.216
|5,68
|
|Yarım
|2.930
|3.007
|2,75
|
|Çeyrek
|1.470
|1.503
|1,38
|
|Gümüş.Ons
|25,24
|25,27
|-0,12
|
|Gümüş Gr.
|12,01
|12,02
|0,04
|
|B. Petrol
|108
|108
|1,11
|