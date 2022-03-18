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***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu

18.03.2022 12:18
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu


***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu )

Türkçe
Yatırımcı Bilgi Formu

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Yatırımcı Bilgi Formu



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1011317


BIST
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BIST USD EURO ALTIN
13:432.143
Değişim :  0,45% |  9,61
Açılış :  2.141  
Önceki Kapanış :  2.134  
En Yüksek
2.149 En Düşük
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imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler13:41
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
PENTA 381,10 41.847.653 % 9,99  
EMNIS 22,90 236.328 % 9,67  
CMBTN 225,00 31.525.378 % 9,06  
IDEAS 18,91 6.582.431 % 8,12  
CRDFA 2,12 13.129.373 % 7,07  
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13:41 Alış Satış %  
Dolar 14,8074 14,8125 % 0,75  
Euro 16,3516 16,3715 % 0,28  
Sterlin 19,3912 19,4885 % 0,73  
Frank 15,7708 15,8658 % 1,04  
Riyal 3,9338 3,9535 % 0,81  
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13:41 Alış Satış %  
Altın Ons 1.932 1.932 -10,45  
Altın Gr. 920 920 2,51  
Cumhuriyet 6.088 6.180 3,00  
Tam 6.063 6.216 5,68  
Yarım 2.930 3.007 2,75  
Çeyrek 1.470 1.503 1,38  
Gümüş.Ons 25,24 25,27 -0,12  
Gümüş Gr. 12,01 12,02 0,04  
B. Petrol 108 108 1,11  
Seans Raporu 13:41
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