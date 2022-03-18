***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu
18.03.2022 12:20
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu )
Türkçe
Yatırımcı Bilgi Formu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Açıklamalar
yatırımcı bilgi formu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1011320
BIST
14:072.142
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 8,56
|Açılış
|: 2.141
|
|Önceki Kapanış
|: 2.134
|
2.149
En Düşük
2.136
14:0714,8176
En Yüksek
|Değişim
|: 0,79%
|| 0,1158
|Açılış
|: 14,7900
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7000
|
14,8183
En Düşük
14,6600
14:0716,3722
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0467
|Açılış
|: 16,3250
|
|Önceki Kapanış
|: 16,2800
|
16,4202
En Düşük
16,2818
14:07922,58
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 5,39
|Açılış
|: 922,58
|
|Önceki Kapanış
|: 917,19
|
922,69
En Düşük
911,68
BIST En Aktif Hisseler14:07
|PENTA
|381,10
|42.259.241
|% 9,99
|
|CMBTN
|224,90
|32.561.151
|% 9,02
|
|EMNIS
|22,50
|275.951
|% 7,76
|
|EGGUB
|218,50
|35.472.890
|% 7,74
|
|IDEAS
|18,76
|8.741.848
|% 7,26
|
|PKENT
|354,00
|24.601.712
|% -9,99
|
|AVGYO
|2,88
|29.297.216
|% -9,72
|
|ORCAY
|19,64
|123.010.434
|% -5,58
|
|MAALT
|237,00
|11.630.338
|% -4,24
|
|OYLUM
|4,84
|3.217.205
|% -3,78
|
|THYAO
|28,04
|1.677.693.530
|% 0,65
|
|EREGL
|35,98
|1.086.470.079
|% 0,62
|
|KRDMD
|14,87
|1.004.983.105
|% -0,80
|
|PETKM
|8,58
|749.561.112
|% 1,42
|
|SASA
|53,95
|622.369.013
|% 1,70
|
|DOHOL
|3,54
|454.098.146
|% 2,31
|
|KARSN
|4,43
|477.991.113
|% 6,24
|
|PETKM
|8,58
|749.561.112
|% 1,42
|
|VAKBN
|3,48
|268.156.127
|% 1,75
|
|HALKB
|4,75
|328.899.480
|% 3,94
|
|14:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,8102
|14,8176
|% 0,79
|
|Euro
|16,3551
|16,3722
|% 0,29
|
|Sterlin
|19,3841
|19,4813
|% 0,69
|
|Frank
|15,7694
|15,8644
|% 1,03
|
|Riyal
|3,9362
|3,9559
|% 0,87
|
|14:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.937
|1.938
|-5,17
|
|Altın Gr.
|922
|922
|4,80
|
|Cumhuriyet
|6.088
|6.180
|3,00
|
|Tam
|6.067
|6.220
|9,89
|
|Yarım
|2.932
|3.009
|4,78
|
|Çeyrek
|1.471
|1.504
|2,40
|
|Gümüş.Ons
|25,26
|25,30
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|12,03
|12,05
|0,06
|
|B. Petrol
|108
|108
|1,20
|