***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu
18.03.2022 12:21
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu )
Türkçe
Yatırımcı Bilgi Formu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yatırımcı Bilgi Formu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1011321
BIST
13:442.143
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 9,29
|Açılış
|: 2.141
|
|Önceki Kapanış
|: 2.134
|
2.149
En Düşük
2.136
13:4414,8104
En Yüksek
|Değişim
|: 0,74%
|| 0,1086
|Açılış
|: 14,7800
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7000
|
14,8127
En Düşük
14,6600
13:4416,3635
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0380
|Açılış
|: 16,3400
|
|Önceki Kapanış
|: 16,2800
|
16,4202
En Düşük
16,2818
13:44919,91
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 2,72
|Açılış
|: 919,91
|
|Önceki Kapanış
|: 917,19
|
921,20
En Düşük
911,68
BIST En Aktif Hisseler13:44
|PENTA
|381,10
|42.100.322
|% 9,99
|
|EMNIS
|22,90
|236.328
|% 9,67
|
|CMBTN
|223,90
|31.967.672
|% 8,53
|
|IDEAS
|18,82
|7.317.182
|% 7,60
|
|CRDFA
|2,13
|13.695.319
|% 7,58
|
|PKENT
|354,00
|24.529.496
|% -9,99
|
|AVGYO
|2,88
|18.048.235
|% -9,72
|
|ORCAY
|19,71
|120.974.555
|% -5,24
|
|OYLUM
|4,81
|3.113.895
|% -4,37
|
|MAALT
|236,80
|11.316.277
|% -4,32
|
|THYAO
|28,04
|1.654.398.818
|% 0,65
|
|EREGL
|35,96
|1.068.612.345
|% 0,56
|
|KRDMD
|14,87
|986.607.437
|% -0,80
|
|PETKM
|8,58
|740.333.952
|% 1,42
|
|SASA
|53,95
|616.547.702
|% 1,70
|
|DOHOL
|3,55
|440.054.993
|% 2,60
|
|KARSN
|4,42
|452.341.233
|% 6,00
|
|PETKM
|8,58
|740.333.952
|% 1,42
|
|VAKBN
|3,49
|244.287.792
|% 2,05
|
|KRDMD
|14,87
|986.607.437
|% -0,80
|
|13:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,8051
|14,8104
|% 0,74
|
|Euro
|16,3492
|16,3635
|% 0,23
|
|Sterlin
|19,3817
|19,4789
|% 0,68
|
|Frank
|15,7658
|15,8607
|% 1,01
|
|Riyal
|3,9342
|3,9539
|% 0,82
|
|13:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.935
|1.935
|-7,61
|
|Altın Gr.
|920
|920
|2,72
|
|Cumhuriyet
|6.088
|6.180
|3,00
|
|Tam
|6.063
|6.216
|5,68
|
|Yarım
|2.930
|3.007
|2,75
|
|Çeyrek
|1.470
|1.503
|1,38
|
|Gümüş.Ons
|25,26
|25,29
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|12,01
|12,03
|0,04
|
|B. Petrol
|108
|108
|1,02
|