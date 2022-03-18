***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu
18.03.2022 12:21
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu )
Türkçe
Yatırımcı Bilgi Formu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yatırımcı Bilgi Formu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1011322
BIST
14:072.142
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 8,58
|Açılış
|: 2.141
|
|Önceki Kapanış
|: 2.134
|
2.149
En Düşük
2.136
14:0714,8176
En Yüksek
|Değişim
|: 0,79%
|| 0,1158
|Açılış
|: 14,7900
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7000
|
14,8183
En Düşük
14,6600
14:0716,3722
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0467
|Açılış
|: 16,3250
|
|Önceki Kapanış
|: 16,2800
|
16,4202
En Düşük
16,2818
14:07922,58
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 5,39
|Açılış
|: 922,58
|
|Önceki Kapanış
|: 917,19
|
922,69
En Düşük
911,68
BIST En Aktif Hisseler14:05
|PENTA
|381,10
|42.245.902
|% 9,99
|
|CMBTN
|223,80
|32.344.841
|% 8,48
|
|EMNIS
|22,50
|275.951
|% 7,76
|
|EGGUB
|218,40
|35.200.637
|% 7,69
|
|CRDFA
|2,12
|14.275.614
|% 7,07
|
|PKENT
|354,00
|24.588.260
|% -9,99
|
|AVGYO
|2,88
|28.931.608
|% -9,72
|
|ORCAY
|19,63
|122.773.949
|% -5,63
|
|MAALT
|236,80
|11.559.043
|% -4,32
|
|OYLUM
|4,84
|3.217.205
|% -3,78
|
|THYAO
|28,04
|1.676.284.688
|% 0,65
|
|EREGL
|35,98
|1.083.269.791
|% 0,62
|
|KRDMD
|14,87
|1.004.500.283
|% -0,80
|
|PETKM
|8,58
|748.472.625
|% 1,42
|
|SASA
|53,95
|622.126.005
|% 1,70
|
|DOHOL
|3,56
|447.606.569
|% 2,89
|
|KARSN
|4,42
|476.266.546
|% 6,00
|
|PETKM
|8,58
|748.472.625
|% 1,42
|
|VAKBN
|3,48
|268.096.347
|% 1,75
|
|HALKB
|4,74
|326.678.497
|% 3,72
|
|14:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,8092
|14,8144
|% 0,77
|
|Euro
|16,3462
|16,3647
|% 0,24
|
|Sterlin
|19,3787
|19,4759
|% 0,66
|
|Frank
|15,7673
|15,8623
|% 1,02
|
|Riyal
|3,9363
|3,9560
|% 0,88
|
|14:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.937
|1.938
|-5,24
|
|Altın Gr.
|922
|922
|4,73
|
|Cumhuriyet
|6.088
|6.180
|3,00
|
|Tam
|6.067
|6.220
|9,89
|
|Yarım
|2.932
|3.009
|4,78
|
|Çeyrek
|1.471
|1.504
|2,40
|
|Gümüş.Ons
|25,26
|25,31
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|12,02
|12,04
|0,06
|
|B. Petrol
|108
|108
|1,08
|