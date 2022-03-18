***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu
18.03.2022 12:23
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu )
Türkçe
Yatırımcı Bilgi Formu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yatırımcı Bilgi Formu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1011324
BIST
12:102.136
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 2,81
|Açılış
|: 2.141
|
|Önceki Kapanış
|: 2.134
|
2.149
En Düşük
2.136
12:1014,8037
En Yüksek
|Değişim
|: 0,69%
|| 0,1019
|Açılış
|: 14,7750
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7000
|
14,8054
En Düşük
14,6600
12:1016,3950
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 0,0695
|Açılış
|: 16,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 16,2800
|
16,4202
En Düşük
16,2818
12:10919,51
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 2,32
|Açılış
|: 919,51
|
|Önceki Kapanış
|: 917,19
|
921,20
En Düşük
911,68
BIST En Aktif Hisseler12:08
|PENTA
|381,10
|41.252.756
|% 9,99
|
|EMNIS
|22,90
|56.013
|% 9,67
|
|CMBTN
|222,00
|26.860.751
|% 7,61
|
|GZNMI
|29,82
|46.522.632
|% 7,50
|
|AKFGY
|2,69
|74.039.407
|% 6,32
|
|PKENT
|354,00
|23.947.166
|% -9,99
|
|GARFA
|12,24
|1.872.686
|% -5,99
|
|ORCAY
|19,74
|112.200.851
|% -5,10
|
|MAALT
|238,10
|9.019.872
|% -3,80
|
|OYLUM
|4,84
|2.643.213
|% -3,78
|
|THYAO
|27,98
|1.462.444.323
|% 0,43
|
|KRDMD
|14,87
|907.022.374
|% -0,80
|
|EREGL
|35,92
|889.970.431
|% 0,45
|
|PETKM
|8,57
|645.654.053
|% 1,30
|
|SASA
|53,95
|570.925.917
|% 1,70
|
|DOHOL
|3,55
|364.470.209
|% 2,60
|
|KARSN
|4,39
|342.945.574
|% 5,28
|
|PETKM
|8,57
|645.654.053
|% 1,30
|
|KRDMD
|14,87
|907.022.374
|% -0,80
|
|THYAO
|27,98
|1.462.444.323
|% 0,43
|
|12:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7917
|14,8023
|% 0,68
|
|Euro
|16,3771
|16,3901
|% 0,40
|
|Sterlin
|19,3840
|19,4812
|% 0,69
|
|Frank
|15,7578
|15,8527
|% 0,96
|
|Riyal
|3,9311
|3,9508
|% 0,74
|
|12:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.933
|1.933
|-9,77
|
|Altın Gr.
|920
|920
|2,62
|
|Cumhuriyet
|6.090
|6.182
|5,00
|
|Tam
|6.058
|6.211
|1,47
|
|Yarım
|2.928
|3.005
|0,71
|
|Çeyrek
|1.469
|1.502
|0,36
|
|Gümüş.Ons
|25,23
|25,26
|-0,13
|
|Gümüş Gr.
|12,02
|12,03
|0,05
|
|B. Petrol
|107
|107
|0,70
|
Seans Raporu
12:08
daha fazla
-
12:23GZNMI
Yüzde 7.50 oranında artışla 29.82 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 595, 790 adet işlem
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12:22XU100
Endeks 2, 137 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 17 üstünde . İşlem hacmi 10, 768.00 milyon TL de
-
12:22KARSN
Yüzde 5.04 oranında artışla 4.38 lira fiyatla işlem gören hissede 78, 865, 704 adet işlem
-
12:20AKFGY
Yüzde 5.93 oranında artışla 2.68 lira fiyatla işlem gören hissede 27, 454, 344 adet işlem
-
12:19SKTAS
Yüzde 4.36 oranında artışla 2.87 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 057, 271 adet işlem