***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu
18.03.2022 12:25
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu )
Türkçe
Yatırımcı Bilgi Formu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yatırımcı Bilgi Formu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1011326
BIST
12:182.141
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 7,47
|Açılış
|: 2.141
|
|Önceki Kapanış
|: 2.134
|
2.149
En Düşük
2.136
12:1814,8036
En Yüksek
|Değişim
|: 0,69%
|| 0,1018
|Açılış
|: 14,7700
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7000
|
14,8054
En Düşük
14,6600
12:1816,3962
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 0,0707
|Açılış
|: 16,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 16,2800
|
16,4202
En Düşük
16,2818
12:18919,65
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 2,46
|Açılış
|: 919,65
|
|Önceki Kapanış
|: 917,19
|
921,20
En Düşük
911,68
BIST En Aktif Hisseler12:16
|PENTA
|381,10
|41.258.472
|% 9,99
|
|EMNIS
|22,90
|56.013
|% 9,67
|
|CMBTN
|222,00
|27.373.715
|% 7,61
|
|GZNMI
|29,76
|47.661.616
|% 7,28
|
|BAYRK
|5,15
|4.774.401
|% 6,63
|
|PKENT
|354,00
|24.005.930
|% -9,99
|
|GARFA
|12,25
|2.041.834
|% -5,91
|
|ORCAY
|19,67
|112.908.815
|% -5,43
|
|OYLUM
|4,80
|2.701.964
|% -4,57
|
|MAALT
|237,50
|9.079.419
|% -4,04
|
|THYAO
|27,98
|1.472.970.156
|% 0,43
|
|EREGL
|35,88
|911.102.211
|% 0,34
|
|KRDMD
|14,88
|910.408.880
|% -0,73
|
|PETKM
|8,57
|663.900.072
|% 1,30
|
|SASA
|53,90
|575.404.507
|% 1,60
|
|DOHOL
|3,55
|368.015.871
|% 2,60
|
|KARSN
|4,40
|386.263.830
|% 5,52
|
|PETKM
|8,57
|663.900.072
|% 1,30
|
|KRDMD
|14,88
|910.408.880
|% -0,73
|
|THYAO
|27,98
|1.472.970.156
|% 0,43
|
|12:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7931
|14,7958
|% 0,64
|
|Euro
|16,3731
|16,3866
|% 0,37
|
|Sterlin
|19,3872
|19,4845
|% 0,71
|
|Frank
|15,7618
|15,8568
|% 0,98
|
|Riyal
|3,9322
|3,9519
|% 0,77
|
|12:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.933
|1.933
|-9,77
|
|Altın Gr.
|920
|920
|2,62
|
|Cumhuriyet
|6.090
|6.182
|5,00
|
|Tam
|6.058
|6.211
|1,47
|
|Yarım
|2.928
|3.005
|0,71
|
|Çeyrek
|1.469
|1.502
|0,36
|
|Gümüş.Ons
|25,23
|25,26
|-0,13
|
|Gümüş Gr.
|12,02
|12,03
|0,05
|
|B. Petrol
|107
|107
|0,70
|