***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu
18.03.2022 12:28
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu )
Türkçe
Yatırımcı Bilgi Formu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Açıklamalar
yatırımcı bilgi formu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1011330
BIST
12:352.140
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 6,61
|Açılış
|: 2.141
|
|Önceki Kapanış
|: 2.134
|
2.149
En Düşük
2.136
12:3514,8034
En Yüksek
|Değişim
|: 0,69%
|| 0,1016
|Açılış
|: 14,7800
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7000
|
14,8054
En Düşük
14,6600
12:3516,3899
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 0,0644
|Açılış
|: 16,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 16,2800
|
16,4202
En Düşük
16,2818
12:35918,63
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 1,44
|Açılış
|: 918,63
|
|Önceki Kapanış
|: 917,19
|
921,20
En Düşük
911,68
BIST En Aktif Hisseler12:35
|PENTA
|381,10
|41.453.976
|% 9,99
|
|EMNIS
|22,90
|56.013
|% 9,67
|
|AKFGY
|2,75
|83.851.126
|% 8,70
|
|CMBTN
|222,50
|28.646.146
|% 7,85
|
|GZNMI
|29,88
|52.706.931
|% 7,71
|
|PKENT
|354,00
|24.099.740
|% -9,99
|
|GARFA
|12,30
|2.150.105
|% -5,53
|
|ORCAY
|19,78
|115.272.640
|% -4,90
|
|MAALT
|238,90
|9.381.409
|% -3,47
|
|OYLUM
|4,87
|2.828.070
|% -3,18
|
|THYAO
|28,02
|1.512.116.454
|% 0,57
|
|EREGL
|35,96
|968.937.287
|% 0,56
|
|KRDMD
|14,90
|930.138.713
|% -0,60
|
|PETKM
|8,58
|695.828.927
|% 1,42
|
|SASA
|54,10
|587.268.660
|% 1,98
|
|DOHOL
|3,58
|410.158.980
|% 3,47
|
|KARSN
|4,41
|415.386.239
|% 5,76
|
|PETKM
|8,58
|695.828.927
|% 1,42
|
|KRDMD
|14,90
|930.138.713
|% -0,60
|
|THYAO
|28,02
|1.512.116.454
|% 0,57
|
|12:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7950
|14,8034
|% 0,69
|
|Euro
|16,3701
|16,3899
|% 0,39
|
|Sterlin
|19,3827
|19,4799
|% 0,68
|
|Frank
|15,7633
|15,8582
|% 0,99
|
|Riyal
|3,9327
|3,9524
|% 0,79
|
|12:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.931
|1.931
|-11,71
|
|Altın Gr.
|920
|920
|3,01
|
|Cumhuriyet
|6.076
|6.178
|1,00
|
|Tam
|6.058
|6.211
|0,57
|
|Yarım
|2.928
|3.004
|0,27
|
|Çeyrek
|1.468
|1.502
|0,14
|
|Gümüş.Ons
|25,20
|25,24
|-0,15
|
|Gümüş Gr.
|12,01
|12,03
|0,04
|
|B. Petrol
|107
|107
|0,67
|