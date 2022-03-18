***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu
18.03.2022 12:29
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu )
Türkçe
Yatırımcı Bilgi Formu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Açıklamalar
yatırımcı bilgi formu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1011331
BIST
12:372.141
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 7,75
|Açılış
|: 2.141
|
|Önceki Kapanış
|: 2.134
|
2.149
En Düşük
2.136
12:3714,8000
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
|| 0,0982
|Açılış
|: 14,7800
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7000
|
14,8054
En Düşük
14,6600
12:3716,3880
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 0,0625
|Açılış
|: 16,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 16,2800
|
16,4202
En Düşük
16,2818
12:37918,90
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 1,71
|Açılış
|: 918,90
|
|Önceki Kapanış
|: 917,19
|
921,20
En Düşük
911,68
BIST En Aktif Hisseler12:35
|PENTA
|381,10
|41.486.751
|% 9,99
|
|EMNIS
|22,90
|56.013
|% 9,67
|
|AKFGY
|2,75
|86.250.781
|% 8,70
|
|CMBTN
|222,90
|28.651.938
|% 8,05
|
|GZNMI
|29,86
|52.876.949
|% 7,64
|
|PKENT
|354,00
|24.134.786
|% -9,99
|
|GARFA
|12,35
|2.168.817
|% -5,15
|
|ORCAY
|19,79
|115.573.318
|% -4,86
|
|MAALT
|239,00
|9.392.390
|% -3,43
|
|OYLUM
|4,86
|2.833.834
|% -3,38
|
|THYAO
|28,02
|1.515.232.077
|% 0,57
|
|EREGL
|35,96
|975.408.954
|% 0,56
|
|KRDMD
|14,89
|930.439.236
|% -0,67
|
|PETKM
|8,57
|696.663.632
|% 1,30
|
|SASA
|54,05
|588.100.755
|% 1,89
|
|DOHOL
|3,57
|412.124.670
|% 3,18
|
|KARSN
|4,42
|417.286.075
|% 6,00
|
|PETKM
|8,57
|696.663.632
|% 1,30
|
|KRDMD
|14,89
|930.439.236
|% -0,67
|
|THYAO
|28,02
|1.515.232.077
|% 0,57
|
|12:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7950
|14,8034
|% 0,69
|
|Euro
|16,3701
|16,3899
|% 0,39
|
|Sterlin
|19,3821
|19,4793
|% 0,68
|
|Frank
|15,7611
|15,8561
|% 0,98
|
|Riyal
|3,9326
|3,9523
|% 0,78
|
|12:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.930
|1.931
|-12,38
|
|Altın Gr.
|920
|920
|2,90
|
|Cumhuriyet
|6.076
|6.178
|1,00
|
|Tam
|6.059
|6.213
|2,58
|
|Yarım
|2.929
|3.005
|1,25
|
|Çeyrek
|1.469
|1.503
|0,63
|
|Gümüş.Ons
|25,20
|25,23
|-0,16
|
|Gümüş Gr.
|12,00
|12,02
|0,03
|
|B. Petrol
|107
|107
|0,77
|