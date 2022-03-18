***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu
18.03.2022 12:30
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu )
Türkçe
Yatırımcı Bilgi Formu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Açıklamalar
yatırımcı bilgi formu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1011332
BIST
14:112.140
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 6,57
|Açılış
|: 2.141
|
|Önceki Kapanış
|: 2.134
|
2.149
En Düşük
2.136
14:1114,8212
En Yüksek
|Değişim
|: 0,81%
|| 0,1194
|Açılış
|: 14,7900
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7000
|
14,8212
En Düşük
14,6600
14:1116,3667
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0412
|Açılış
|: 16,3250
|
|Önceki Kapanış
|: 16,2800
|
16,4202
En Düşük
16,2818
14:11923,22
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 6,03
|Açılış
|: 923,22
|
|Önceki Kapanış
|: 917,19
|
923,36
En Düşük
911,68
BIST En Aktif Hisseler14:09
|PENTA
|381,10
|42.271.055
|% 9,99
|
|CMBTN
|225,00
|33.220.982
|% 9,06
|
|EGGUB
|219,00
|35.932.687
|% 7,99
|
|EMNIS
|22,50
|275.951
|% 7,76
|
|IDEAS
|18,73
|9.134.829
|% 7,09
|
|PKENT
|354,00
|24.693.752
|% -9,99
|
|AVGYO
|2,88
|29.654.696
|% -9,72
|
|ORCAY
|19,54
|124.037.722
|% -6,06
|
|OYLUM
|4,81
|3.221.725
|% -4,37
|
|MAALT
|237,70
|11.665.966
|% -3,96
|
|THYAO
|28,02
|1.688.417.308
|% 0,57
|
|EREGL
|35,96
|1.092.272.337
|% 0,56
|
|KRDMD
|14,85
|1.010.264.699
|% -0,93
|
|PETKM
|8,58
|755.385.508
|% 1,42
|
|SASA
|53,90
|626.365.079
|% 1,60
|
|DOHOL
|3,56
|467.320.590
|% 2,89
|
|KARSN
|4,41
|500.743.941
|% 5,76
|
|PETKM
|8,58
|755.385.508
|% 1,42
|
|VAKBN
|3,47
|274.852.870
|% 1,46
|
|HALKB
|4,72
|333.546.294
|% 3,28
|
|14:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,8080
|14,8168
|% 0,78
|
|Euro
|16,3474
|16,3684
|% 0,26
|
|Sterlin
|19,3873
|19,4845
|% 0,71
|
|Frank
|15,7751
|15,8701
|% 1,07
|
|Riyal
|3,9365
|3,9563
|% 0,88
|
|14:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.937
|1.937
|-5,46
|
|Altın Gr.
|920
|921
|3,45
|
|Cumhuriyet
|6.088
|6.180
|3,00
|
|Tam
|6.067
|6.220
|9,89
|
|Yarım
|2.932
|3.009
|4,78
|
|Çeyrek
|1.471
|1.504
|2,40
|
|Gümüş.Ons
|25,27
|25,31
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|12,01
|12,03
|0,05
|
|B. Petrol
|108
|108
|0,94
|