***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu
18.03.2022 12:32
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu )
Türkçe
Yatırımcı Bilgi Formu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Açıklamalar
yatırımcı bilgi formu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1011334
BIST
12:232.141
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 7,28
|Açılış
|: 2.141
|
|Önceki Kapanış
|: 2.134
|
2.149
En Düşük
2.136
12:2314,8033
En Yüksek
|Değişim
|: 0,69%
|| 0,1015
|Açılış
|: 14,7750
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7000
|
14,8054
En Düşük
14,6600
12:2316,3898
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 0,0643
|Açılış
|: 16,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 16,2800
|
16,4202
En Düşük
16,2818
12:23920,09
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 2,90
|Açılış
|: 920,09
|
|Önceki Kapanış
|: 917,19
|
921,20
En Düşük
911,68
BIST En Aktif Hisseler12:23
|PENTA
|381,10
|41.429.967
|% 9,99
|
|EMNIS
|22,90
|56.013
|% 9,67
|
|CMBTN
|223,00
|27.985.943
|% 8,10
|
|GZNMI
|29,76
|51.177.832
|% 7,28
|
|AKFGY
|2,71
|79.046.863
|% 7,11
|
|PKENT
|354,00
|24.050.888
|% -9,99
|
|GARFA
|12,35
|2.099.815
|% -5,15
|
|ORCAY
|19,73
|113.742.028
|% -5,14
|
|MAALT
|239,00
|9.231.524
|% -3,43
|
|OYLUM
|4,88
|2.798.581
|% -2,98
|
|THYAO
|28,00
|1.502.442.075
|% 0,50
|
|EREGL
|36,02
|947.209.767
|% 0,73
|
|KRDMD
|14,89
|925.163.900
|% -0,67
|
|PETKM
|8,59
|689.811.138
|% 1,54
|
|SASA
|54,10
|583.516.724
|% 1,98
|
|DOHOL
|3,57
|391.970.922
|% 3,18
|
|KARSN
|4,40
|394.133.004
|% 5,52
|
|PETKM
|8,59
|689.811.138
|% 1,54
|
|KRDMD
|14,89
|925.163.900
|% -0,67
|
|THYAO
|28,00
|1.502.442.075
|% 0,50
|
|12:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7947
|14,8035
|% 0,69
|
|Euro
|16,3681
|16,3865
|% 0,37
|
|Sterlin
|19,3824
|19,4796
|% 0,68
|
|Frank
|15,7708
|15,8658
|% 1,04
|
|Riyal
|3,9321
|3,9519
|% 0,77
|
|12:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.931
|1.931
|-11,71
|
|Altın Gr.
|920
|920
|3,01
|
|Cumhuriyet
|6.076
|6.178
|1,00
|
|Tam
|6.058
|6.211
|0,57
|
|Yarım
|2.928
|3.004
|0,27
|
|Çeyrek
|1.468
|1.502
|0,14
|
|Gümüş.Ons
|25,20
|25,24
|-0,15
|
|Gümüş Gr.
|12,01
|12,03
|0,04
|
|B. Petrol
|107
|107
|0,67
|