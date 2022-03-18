***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu
18.03.2022 12:33
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu )
Türkçe
Yatırımcı Bilgi Formu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Açıklamalar
yatırımcı bilgi formu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1011336
BIST
12:292.140
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 6,32
|Açılış
|: 2.141
|
|Önceki Kapanış
|: 2.134
|
2.149
En Düşük
2.136
12:2914,8011
En Yüksek
|Değişim
|: 0,68%
|| 0,0993
|Açılış
|: 14,7750
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7000
|
14,8054
En Düşük
14,6600
12:2916,3911
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 0,0656
|Açılış
|: 16,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 16,2800
|
16,4202
En Düşük
16,2818
12:29919,67
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 2,47
|Açılış
|: 919,67
|
|Önceki Kapanış
|: 917,19
|
921,20
En Düşük
911,68
BIST En Aktif Hisseler12:27
|PENTA
|381,10
|41.436.827
|% 9,99
|
|EMNIS
|22,90
|56.013
|% 9,67
|
|CMBTN
|223,50
|28.059.633
|% 8,34
|
|GZNMI
|29,82
|51.542.343
|% 7,50
|
|AKFGY
|2,70
|79.458.748
|% 6,72
|
|PKENT
|354,00
|24.069.296
|% -9,99
|
|GARFA
|12,29
|2.108.922
|% -5,61
|
|ORCAY
|19,78
|114.007.836
|% -4,90
|
|MAALT
|238,70
|9.319.357
|% -3,56
|
|OYLUM
|4,87
|2.798.640
|% -3,18
|
|THYAO
|28,02
|1.503.284.845
|% 0,57
|
|EREGL
|36,00
|951.152.514
|% 0,67
|
|KRDMD
|14,89
|925.696.308
|% -0,67
|
|PETKM
|8,58
|691.915.285
|% 1,42
|
|SASA
|54,10
|583.582.607
|% 1,98
|
|DOHOL
|3,58
|399.238.063
|% 3,47
|
|KARSN
|4,40
|394.628.472
|% 5,52
|
|PETKM
|8,58
|691.915.285
|% 1,42
|
|KRDMD
|14,89
|925.696.308
|% -0,67
|
|THYAO
|28,02
|1.503.284.845
|% 0,57
|
|12:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7935
|14,7971
|% 0,65
|
|Euro
|16,3734
|16,3923
|% 0,41
|
|Sterlin
|19,3808
|19,4780
|% 0,67
|
|Frank
|15,7693
|15,8642
|% 1,03
|
|Riyal
|3,9320
|3,9517
|% 0,77
|
|12:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.930
|1.931
|-12,38
|
|Altın Gr.
|920
|920
|2,90
|
|Cumhuriyet
|6.076
|6.178
|1,00
|
|Tam
|6.059
|6.213
|2,58
|
|Yarım
|2.929
|3.005
|1,25
|
|Çeyrek
|1.469
|1.503
|0,63
|
|Gümüş.Ons
|25,20
|25,23
|-0,16
|
|Gümüş Gr.
|12,00
|12,02
|0,03
|
|B. Petrol
|107
|107
|0,77
|