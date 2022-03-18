***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu
18.03.2022 12:34
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu )
Türkçe
Yatırımcı Bilgi Formu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Açıklamalar
yatırımcı bilgi formu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1011338
BIST
12:222.141
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 7,57
|Açılış
|: 2.141
|
|Önceki Kapanış
|: 2.134
|
2.149
En Düşük
2.136
12:2214,8047
En Yüksek
|Değişim
|: 0,70%
|| 0,1029
|Açılış
|: 14,7750
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7000
|
14,8054
En Düşük
14,6600
12:2216,3845
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,0590
|Açılış
|: 16,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 16,2800
|
16,4202
En Düşük
16,2818
12:22920,19
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 2,99
|Açılış
|: 920,21
|
|Önceki Kapanış
|: 917,19
|
921,20
En Düşük
911,68
BIST En Aktif Hisseler12:20
|PENTA
|381,10
|41.274.478
|% 9,99
|
|EMNIS
|22,90
|56.013
|% 9,67
|
|CMBTN
|222,50
|27.569.175
|% 7,85
|
|GZNMI
|29,90
|49.603.189
|% 7,79
|
|AKFGY
|2,71
|77.487.866
|% 7,11
|
|PKENT
|354,00
|24.025.400
|% -9,99
|
|GARFA
|12,32
|2.083.127
|% -5,38
|
|ORCAY
|19,72
|113.420.168
|% -5,19
|
|MAALT
|238,70
|9.186.845
|% -3,56
|
|OYLUM
|4,87
|2.797.433
|% -3,18
|
|THYAO
|28,02
|1.485.525.274
|% 0,57
|
|EREGL
|35,98
|929.974.085
|% 0,62
|
|KRDMD
|14,89
|922.420.600
|% -0,67
|
|PETKM
|8,60
|680.865.892
|% 1,65
|
|SASA
|53,95
|580.182.857
|% 1,70
|
|DOHOL
|3,56
|373.381.944
|% 2,89
|
|KARSN
|4,41
|392.720.647
|% 5,76
|
|PETKM
|8,60
|680.865.892
|% 1,65
|
|KRDMD
|14,89
|922.420.600
|% -0,67
|
|THYAO
|28,02
|1.485.525.274
|% 0,57
|
|12:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7923
|14,8041
|% 0,70
|
|Euro
|16,3705
|16,3887
|% 0,39
|
|Sterlin
|19,3834
|19,4806
|% 0,69
|
|Frank
|15,7685
|15,8635
|% 1,03
|
|Riyal
|3,9326
|3,9524
|% 0,79
|
|12:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.934
|1.934
|-8,95
|
|Altın Gr.
|919
|919
|2,18
|
|Cumhuriyet
|6.089
|6.182
|5,00
|
|Tam
|6.060
|6.213
|2,67
|
|Yarım
|2.929
|3.005
|1,29
|
|Çeyrek
|1.469
|1.503
|0,65
|
|Gümüş.Ons
|25,24
|25,29
|-0,11
|
|Gümüş Gr.
|11,99
|12,01
|0,02
|
|B. Petrol
|107
|107
|0,08
|