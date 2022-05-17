***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu
17.05.2022 11:17
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu )
Türkçe
Yatırımcı Bilgi Formu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
yatırımcı bilgi formu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1030785
BIST
12:412.402
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 10,86
|Açılış
|: 2.401
|
|Önceki Kapanış
|: 2.391
|
2.411
En Düşük
2.380
12:4115,8687
En Yüksek
|Değişim
|: 2,11%
|| 0,3276
|Açılış
|: 15,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 15,6000
|
15,8891
En Düşük
15,5343
12:4116,6884
En Yüksek
|Değişim
|: 2,76%
|| 0,4482
|Açılış
|: 16,5800
|
|Önceki Kapanış
|: 16,2100
|
16,7168
En Düşük
16,2212
12:41933,82
En Yüksek
|Değişim
|: 2,50%
|| 22,81
|Açılış
|: 933,82
|
|Önceki Kapanış
|: 911,00
|
934,58
En Düşük
910,87
BIST En Aktif Hisseler12:39
|SERVE
|27,14
|108.479
|% 9,97
|
|IDEAS
|22,02
|15.010.216
|% 9,01
|
|IMASM
|38,26
|59.580.816
|% 8,51
|
|ORCAY
|19,56
|184.219.842
|% 8,07
|
|EUHOL
|2,71
|20.505.039
|% 7,97
|
|GZNMI
|32,80
|3.530.330
|% -9,99
|
|LIDFA
|4,54
|3.145.534
|% -9,92
|
|SANKO
|12,86
|14.569.506
|% -6,88
|
|YUNSA
|27,52
|16.616.636
|% -6,33
|
|UZERB
|40,66
|74.042
|% -6,27
|
|THYAO
|42,78
|1.720.836.470
|% 0,14
|
|SISE
|19,71
|1.407.565.676
|% 2,12
|
|KRDMD
|14,90
|803.242.875
|% -0,07
|
|EREGL
|32,00
|743.281.938
|% 1,01
|
|GARAN
|14,94
|679.467.386
|% -0,20
|
|EKGYO
|2,64
|486.074.869
|% 0,76
|
|YKBNK
|4,34
|562.420.307
|% 0,00
|
|DOHOL
|3,76
|286.133.299
|% 1,35
|
|SISE
|19,71
|1.407.565.676
|% 2,12
|
|KRDMD
|14,90
|803.242.875
|% -0,07
|
|12:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|15,8704
|15,8762
|% 2,16
|
|Euro
|16,6549
|16,6844
|% 2,74
|
|Sterlin
|19,7349
|19,8339
|% 3,41
|
|Frank
|15,8702
|15,9658
|% 2,77
|
|Riyal
|4,2217
|4,2429
|% 2,25
|
|12:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.827
|1.827
|2,66
|
|Altın Gr.
|933
|933
|22,45
|
|Cumhuriyet
|6.210
|6.303
|131,00
|
|Tam
|6.179
|6.338
|127,52
|
|Yarım
|2.987
|3.066
|61,68
|
|Çeyrek
|1.498
|1.533
|30,85
|
|Gümüş.Ons
|21,70
|21,73
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|11,12
|11,13
|0,32
|
|B. Petrol
|115
|115
|0,91
|