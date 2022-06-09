***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu
09.06.2022 17:27
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu )
Türkçe
Yatırımcı Bilgi Formu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
yatırımcı bilgi formu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1036528
BIST
17:292.544
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 4,10
|Açılış
|: 2.546
|
|Önceki Kapanış
|: 2.540
|
2.575
En Düşük
2.511
17:2917,2301
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 0,1039
|Açılış
|: 17,2450
|
|Önceki Kapanış
|: 17,2050
|
17,2475
En Düşük
17,0843
17:2918,4768
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 0,0830
|Açılış
|: 18,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4400
|
18,6578
En Düşük
18,3717
17:291.020,55
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,19
|Açılış
|: 1.020,55
|
|Önceki Kapanış
|: 1.020,74
|
1.026,69
En Düşük
1.018,03
BIST En Aktif Hisseler17:27
|TBORG
|20,90
|1.183.621
|% 10,00
|
|RYSAS
|9,04
|61.473.621
|% 9,98
|
|EUREN
|19,65
|40.147.465
|% 9,96
|
|FONET
|13,07
|78.505.165
|% 9,92
|
|FLAP
|4,32
|95.616.973
|% 9,92
|
|OYYAT
|68,85
|93.243.625
|% -10,00
|
|TSGYO
|6,75
|51.954.315
|% -10,00
|
|ULUUN
|20,08
|38.434.671
|% -9,96
|
|DAGHL
|26,44
|3.907.435
|% -9,95
|
|PENTA
|403,10
|34.169.199
|% -8,30
|
|THYAO
|47,30
|7.125.177.567
|% 1,24
|
|SISE
|22,64
|3.106.714.318
|% 3,57
|
|SASA
|43,38
|2.216.653.871
|% 1,31
|
|SAHOL
|19,73
|1.768.567.705
|% -0,65
|
|TOASO
|63,20
|1.394.233.734
|% -4,31
|
|EKGYO
|2,63
|672.085.074
|% -1,87
|
|DOHOL
|4,03
|862.111.941
|% 1,51
|
|SEGYO
|1,19
|249.787.074
|% -5,56
|
|YKBNK
|4,63
|884.350.151
|% 1,09
|
|ODAS
|2,94
|513.403.832
|% 2,44
|
|17:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,2202
|17,2299
|% 0,61
|
|Euro
|18,4180
|18,4706
|% 0,42
|
|Sterlin
|21,5134
|21,6213
|% 0,50
|
|Frank
|17,5678
|17,6736
|% 0,77
|
|Riyal
|4,5785
|4,6014
|% 0,58
|
|17:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.842
|1.843
|-10,90
|
|Altın Gr.
|1.019
|1.020
|-1,16
|
|Cumhuriyet
|6.791
|6.894
|-24,00
|
|Tam
|6.759
|6.929
|-28,35
|
|Yarım
|3.267
|3.352
|-13,71
|
|Çeyrek
|1.638
|1.676
|-6,85
|
|Gümüş.Ons
|21,61
|21,63
|-0,43
|
|Gümüş Gr.
|11,96
|11,97
|-0,18
|
|B. Petrol
|124
|124
|0,10
|
Seans Raporu
17:27
daha fazla
-
17:42XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 5, 44 artarak (% 0.19 ) 2, 812
-
17:42
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi EKGYO, DOHOL, SEGYO
-
17:42PGSUS
Yüzde 5.52 oranında artışla 164.40 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 189, 724 adet işlem
-
17:41KONKA
Yüzde 6.49 oranında artışla 21.32 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 536, 971 adet işlem
-
17:40DESA
Yüzde 5.17 oranında artışla 12.40 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 557, 563 adet işlem