***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu
05.08.2022 09:21
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu )
Türkçe
Yatırımcı Bilgi Formu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Açıklamalar
yatırımcı bilgi formu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1052168
BIST
18:052.724
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 2.701
|
|Önceki Kapanış
|: 2.724
|
2.734
En Düşük
2.701
18:0517,9735
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,0640
|Açılış
|: 18,0100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0150
|
17,9735
En Düşük
17,8915
18:0518,3838
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0095
|Açılış
|: 18,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2600
|
18,4166
En Düşük
18,3517
18:051.032,67
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 1,01
|Açılış
|: 1.032,67
|
|Önceki Kapanış
|: 1.031,67
|
1.036,20
En Düşük
1.030,38
BIST En Aktif Hisseler18:05
|AKFGY
|2,82
|411.720.697
|% 0,00
|
|AGHOL
|77,00
|460.096.826
|% 0,00
|
|AGESA
|21,32
|11.328.377
|% 0,00
|
|AFYON
|3,76
|47.434.314
|% 0,00
|
|AGYO
|4,80
|25.269.924
|% 0,00
|
|AKFGY
|2,82
|411.720.697
|% 0,00
|
|AGHOL
|77,00
|460.096.826
|% 0,00
|
|AGESA
|21,32
|11.328.377
|% 0,00
|
|AFYON
|3,76
|47.434.314
|% 0,00
|
|AGYO
|4,80
|25.269.924
|% 0,00
|
|THYAO
|55,30
|6.055.347.414
|% 0,00
|
|SISE
|23,76
|2.775.911.565
|% 0,00
|
|HEKTS
|38,24
|2.689.916.960
|% 0,00
|
|KARSN
|7,43
|1.762.674.932
|% 0,00
|
|SASA
|50,05
|1.470.196.312
|% 0,00
|
|TSKB
|3,11
|1.215.130.213
|% 0,00
|
|EKGYO
|3,23
|939.290.463
|% 0,00
|
|YKBNK
|5,06
|1.375.854.580
|% 0,00
|
|KARSN
|7,43
|1.762.674.932
|% 0,00
|
|ZOREN
|2,36
|412.188.529
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9527
|17,9684
|% 0,33
|
|Euro
|18,3665
|18,3808
|% 0,04
|
|Sterlin
|21,7219
|21,8309
|% 0,02
|
|Frank
|18,6809
|18,7935
|% -0,01
|
|Riyal
|4,7631
|4,7870
|% 0,21
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.789
|1.789
|-2,37
|
|Altın Gr.
|1.032
|1.033
|1,01
|
|Cumhuriyet
|6.873
|6.977
|85,00
|
|Tam
|6.909
|6.974
|-16,00
|
|Yarım
|3.366
|3.409
|-9,00
|
|Çeyrek
|1.688
|1.704
|-4,00
|
|Gümüş.Ons
|20,19
|20,21
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|11,66
|11,68
|0,05
|
|B. Petrol
|94,72
|94,72
|0,60
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:58CEMTS
Yüzde 9.96 oranında artışla 35.34 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 738, 284 adet işlem
-
17:57
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler TUPRS, TKFEN, GUBRF
-
17:57XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 40, 08 artarak (% 1.69 ) 2, 410
-
17:57
Tavandan işlem gören hisse senedleri : KRPLS, OZGYO, ORCAY, YEOTK, ISFIN, DARDL, EMNIS, DGGYO, CEMTS, DURDO
-
17:57
Tabandan işlem gören hisse senetleri : KZBGY, SRVGY, COSMO, BRKO, SNGYO