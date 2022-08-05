***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu
05.08.2022 09:27
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu )
Türkçe
Yatırımcı Bilgi Formu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
yatırımcı bilgi formu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1052174
BIST
10:102.725
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,97
|Açılış
|: 2.730
|
|Önceki Kapanış
|: 2.724
|
2.739
En Düşük
2.724
10:1017,9742
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,0647
|Açılış
|: 18,0100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0150
|
17,9742
En Düşük
17,8915
10:1018,3981
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0238
|Açılış
|: 18,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2600
|
18,4166
En Düşük
18,3517
10:101.034,98
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 3,32
|Açılış
|: 1.034,98
|
|Önceki Kapanış
|: 1.031,67
|
1.036,20
En Düşük
1.030,38
BIST En Aktif Hisseler10:10
|OBASE
|13,97
|2.315.723
|% 10,00
|
|YUNSA
|39,48
|7.247.778
|% 9,97
|
|MIATK
|41,54
|27.267.728
|% 9,95
|
|KRPLS
|9,08
|77.705.626
|% 9,93
|
|CMENT
|43,96
|474.707
|% 7,32
|
|SNGYO
|4,49
|5.605.734
|% -9,84
|
|ASUZU
|310,10
|4.547.351
|% -6,03
|
|YAYLA
|4,74
|705.528
|% -5,58
|
|KZBGY
|44,12
|2.731.849
|% -5,28
|
|CEOEM
|11,32
|3.500.038
|% -3,90
|
|THYAO
|55,60
|447.956.711
|% 0,54
|
|SISE
|23,86
|192.665.143
|% 0,42
|
|HEKTS
|38,94
|159.710.335
|% 1,83
|
|KRDMD
|11,10
|141.180.131
|% -1,68
|
|TSKB
|3,11
|109.247.381
|% 0,00
|
|TSKB
|3,11
|109.247.381
|% 0,00
|
|SKBNK
|2,05
|69.523.354
|% 1,99
|
|ODAS
|4,21
|100.752.993
|% 2,18
|
|YKBNK
|5,06
|108.440.191
|% 0,00
|
|ALBRK
|1,52
|31.677.944
|% 2,01
|
|10:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9593
|17,9742
|% 0,36
|
|Euro
|18,3805
|18,3981
|% 0,13
|
|Sterlin
|21,7845
|21,8938
|% 0,30
|
|Frank
|18,6951
|18,8077
|% 0,07
|
|Riyal
|4,7657
|4,7896
|% 0,27
|
|10:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.791
|1.792
|0,27
|
|Altın Gr.
|1.034
|1.034
|2,15
|
|Cumhuriyet
|6.873
|6.977
|85,00
|
|Tam
|6.913
|6.978
|-12,00
|
|Yarım
|3.368
|3.411
|-7,00
|
|Çeyrek
|1.689
|1.705
|-3,00
|
|Gümüş.Ons
|20,20
|20,23
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|11,66
|11,68
|0,05
|
|B. Petrol
|94,74
|94,74
|0,62
|