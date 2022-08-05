***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu
05.08.2022 09:29
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu )
Türkçe
Yatırımcı Bilgi Formu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
yatırımcı bilgi formu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1052190
BIST
10:092.724
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,71
|Açılış
|: 2.730
|
|Önceki Kapanış
|: 2.724
|
2.739
En Düşük
2.724
10:0917,9655
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0560
|Açılış
|: 18,0100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0150
|
17,9692
En Düşük
17,8915
10:0918,4031
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0288
|Açılış
|: 18,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2600
|
18,4166
En Düşük
18,3517
10:091.034,98
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 3,32
|Açılış
|: 1.034,98
|
|Önceki Kapanış
|: 1.031,67
|
1.036,20
En Düşük
1.030,38
BIST En Aktif Hisseler10:09
|OBASE
|13,97
|2.055.238
|% 10,00
|
|YUNSA
|39,48
|6.962.180
|% 9,97
|
|MIATK
|41,54
|25.832.895
|% 9,95
|
|KRPLS
|9,06
|65.354.137
|% 9,69
|
|YEOTK
|26,02
|37.372.996
|% 7,97
|
|SNGYO
|4,49
|4.647.168
|% -9,84
|
|ASUZU
|311,10
|4.062.277
|% -5,73
|
|YAYLA
|4,74
|705.528
|% -5,58
|
|KZBGY
|44,62
|2.028.231
|% -4,21
|
|TMSN
|57,20
|5.813.732
|% -3,78
|
|THYAO
|55,45
|213.239.216
|% 0,27
|
|SISE
|23,90
|116.541.507
|% 0,59
|
|TSKB
|3,09
|91.914.878
|% -0,64
|
|SASA
|50,50
|72.137.422
|% 0,90
|
|YKBNK
|5,06
|71.891.754
|% 0,00
|
|10:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9615
|17,9655
|% 0,31
|
|Euro
|18,3873
|18,4031
|% 0,16
|
|Sterlin
|21,7841
|21,8934
|% 0,30
|
|Frank
|18,6929
|18,8055
|% 0,05
|
|Riyal
|4,7657
|4,7896
|% 0,27
|
|10:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.792
|1.792
|0,82
|
|Altın Gr.
|1.034
|1.034
|2,16
|
|Cumhuriyet
|6.873
|6.977
|85,00
|
|Tam
|6.913
|6.978
|-12,00
|
|Yarım
|3.368
|3.412
|-6,00
|
|Çeyrek
|1.689
|1.705
|-3,00
|
|Gümüş.Ons
|20,21
|20,24
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|11,66
|11,68
|0,05
|
|B. Petrol
|94,78
|94,78
|0,66
|
Seans Raporu
10:09
daha fazla
-
10:24KLMSN
Yüzde 5.66 oranında artışla 15.12 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 109, 442 adet işlem
-
10:23XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 4, 89 artarak (% 0.17 ) 2, 926
-
10:23
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi TRKCM, GUSGR, SODA
-
10:23
BIST de en çok değer kaybeden hisse senetleri şu an itibariyle ECBYO, SNGYO, AKPAZ
-
10:23
BIST de en çok değer kazanan hisse senetleri şu an itibariyle GEDIZ, OBASE, ARTI