***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu
05.08.2022 09:44
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu )
Türkçe
Yatırımcı Bilgi Formu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Açıklamalar
yatırımcı bilgi formu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1052211
BIST
18:052.724
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 2.724
|
0
En Düşük
0
18:0517,9668
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0573
|Açılış
|: 18,0100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0150
|
17,9668
En Düşük
17,8915
18:0518,3961
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0218
|Açılış
|: 18,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2600
|
18,4166
En Düşük
18,3517
18:051.033,82
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 2,15
|Açılış
|: 1.033,82
|
|Önceki Kapanış
|: 1.031,67
|
1.036,20
En Düşük
1.030,38
BIST En Aktif Hisseler18:05
|SNGYO
|4,98
|80.590.936
|% 0,00
|
|TKFEN
|26,78
|449.083.232
|% 0,00
|
|SILVR
|22,40
|13.779.687
|% 0,00
|
|LKMNH
|19,10
|3.540.306
|% 0,00
|
|RYGYO
|4,62
|32.243.221
|% 0,00
|
|SNGYO
|4,98
|80.590.936
|% 0,00
|
|TKFEN
|26,78
|449.083.232
|% 0,00
|
|SILVR
|22,40
|13.779.687
|% 0,00
|
|LKMNH
|19,10
|3.540.306
|% 0,00
|
|RYGYO
|4,62
|32.243.221
|% 0,00
|
|THYAO
|55,30
|6.055.347.414
|% 0,00
|
|SISE
|23,76
|2.775.911.565
|% 0,00
|
|HEKTS
|38,24
|2.689.916.960
|% 0,00
|
|KARSN
|7,43
|1.762.674.932
|% 0,00
|
|SASA
|50,05
|1.470.196.312
|% 0,00
|
|TSKB
|3,11
|1.215.130.213
|% 0,00
|
|EKGYO
|3,23
|939.290.463
|% 0,00
|
|YKBNK
|5,06
|1.375.854.580
|% 0,00
|
|KARSN
|7,43
|1.762.674.932
|% 0,00
|
|ZOREN
|2,36
|412.188.529
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9522
|17,9668
|% 0,32
|
|Euro
|18,3834
|18,3961
|% 0,12
|
|Sterlin
|21,7699
|21,8790
|% 0,24
|
|Frank
|18,6941
|18,8067
|% 0,06
|
|Riyal
|4,7655
|4,7894
|% 0,26
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.792
|1.792
|0,82
|
|Altın Gr.
|1.034
|1.034
|2,16
|
|Cumhuriyet
|6.873
|6.977
|85,00
|
|Tam
|6.913
|6.978
|-12,00
|
|Yarım
|3.368
|3.412
|-6,00
|
|Çeyrek
|1.689
|1.705
|-3,00
|
|Gümüş.Ons
|20,21
|20,24
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|11,66
|11,68
|0,05
|
|B. Petrol
|94,78
|94,78
|0,66
|