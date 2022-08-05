***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu
05.08.2022 09:31
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu )
Türkçe
Yatırımcı Bilgi Formu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
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Hayır (No)
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Açıklamalar
yatırımcı bilgi formu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1052192
BIST
11:512.719
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -4,87
|Açılış
|: 2.730
|
|Önceki Kapanış
|: 2.724
|
2.739
En Düşük
2.707
11:5117,9684
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0589
|Açılış
|: 18,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0100
|
17,9790
En Düşük
17,8915
11:5118,3863
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0120
|Açılış
|: 18,3900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3500
|
18,4166
En Düşük
18,3517
11:511.032,28
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,61
|Açılış
|: 1.032,28
|
|Önceki Kapanış
|: 1.031,67
|
1.036,20
En Düşük
1.030,38
BIST En Aktif Hisseler11:51
|OBASE
|13,97
|4.321.172
|% 10,00
|
|YUNSA
|39,48
|33.958.140
|% 9,97
|
|MIATK
|41,54
|65.937.437
|% 9,95
|
|OZGYO
|3,16
|103.753.182
|% 7,85
|
|BRMEN
|1,98
|88.635
|% 7,61
|
|ASUZU
|297,00
|80.107.191
|% -10,00
|
|SNGYO
|4,49
|10.297.936
|% -9,84
|
|AKSUE
|32,04
|10.113.541
|% -7,24
|
|YAYLA
|4,79
|9.571.023
|% -4,58
|
|EMNIS
|35,50
|77.319
|% -4,05
|
|THYAO
|55,75
|1.596.441.916
|% 0,81
|
|SISE
|23,62
|795.358.575
|% -0,59
|
|SASA
|49,50
|613.636.752
|% -1,10
|
|KRDMD
|10,95
|603.943.541
|% -3,01
|
|ODAS
|4,26
|581.627.088
|% 3,40
|
|SKBNK
|2,15
|409.572.849
|% 6,97
|
|TSKB
|3,13
|472.588.193
|% 0,64
|
|ODAS
|4,26
|581.627.088
|% 3,40
|
|YKBNK
|5,08
|480.280.325
|% 0,40
|
|DOHOL
|4,06
|366.617.843
|% 1,50
|
|11:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9582
|17,9684
|% 0,33
|
|Euro
|18,3705
|18,3863
|% 0,07
|
|Sterlin
|21,7517
|21,8608
|% 0,15
|
|Frank
|18,7230
|18,8358
|% 0,22
|
|Riyal
|4,7656
|4,7895
|% 0,27
|
|11:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.787
|1.787
|-3,92
|
|Altın Gr.
|1.032
|1.032
|0,25
|
|Cumhuriyet
|6.873
|6.977
|85,00
|
|Tam
|6.910
|6.961
|-29,00
|
|Yarım
|3.367
|3.403
|-15,00
|
|Çeyrek
|1.689
|1.701
|-7,00
|
|Gümüş.Ons
|20,10
|20,13
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|11,60
|11,62
|-0,01
|
|B. Petrol
|94,43
|94,43
|0,31
|