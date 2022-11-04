***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu
04.11.2022 09:02
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu )
Türkçe
Yatırımcı Bilgi Formu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yatırımcı Bilgi Formu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1076711
BIST
18:004.105
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 4.078
|
|Önceki Kapanış
|: 4.105
|
4.116
En Düşük
4.056
18:0018,5996
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,0151
|Açılış
|: 18,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7250
|
18,6761
En Düşük
18,5892
18:0018,2355
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0578
|Açılış
|: 18,2200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5100
|
18,2880
En Düşük
18,1324
18:00984,78
En Yüksek
|Değişim
|: 0,96%
|| 9,37
|Açılış
|: 984,78
|
|Önceki Kapanış
|: 975,41
|
988,44
En Düşük
974,23
BIST En Aktif Hisseler18:00
|AGESA
|31,48
|118.037.758
|% 0,00
|
|AFYON
|6,68
|269.817.280
|% 0,00
|
|AGYO
|5,08
|44.385.743
|% 0,00
|
|AKBNK
|14,19
|1.891.916.322
|% 0,00
|
|AKCNS
|48,80
|269.360.389
|% 0,00
|
|AGESA
|31,48
|118.037.758
|% 0,00
|
|AFYON
|6,68
|269.817.280
|% 0,00
|
|AGYO
|5,08
|44.385.743
|% 0,00
|
|AKBNK
|14,19
|1.891.916.322
|% 0,00
|
|AKCNS
|48,80
|269.360.389
|% 0,00
|
|THYAO
|101,80
|10.681.513.421
|% 0,00
|
|TUPRS
|407,50
|5.357.750.708
|% 0,00
|
|ASELS
|34,50
|4.711.931.817
|% 0,00
|
|SASA
|135,90
|4.492.515.199
|% 0,00
|
|PETKM
|13,91
|2.704.708.238
|% 0,00
|
|EKGYO
|4,53
|1.800.369.734
|% 0,00
|
|ISCTR
|8,70
|2.658.687.090
|% 0,00
|
|YKBNK
|8,76
|2.414.411.523
|% 0,00
|
|TSKB
|3,03
|621.629.966
|% 0,00
|
|ODAS
|8,66
|1.730.193.463
|% 0,00
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6052
|18,6072
|% -0,04
|
|Euro
|18,2032
|18,2372
|% 0,33
|
|Sterlin
|20,7993
|20,9036
|% 0,44
|
|Frank
|18,3503
|18,4609
|% 0,32
|
|Riyal
|4,9337
|4,9584
|% -0,07
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.647
|1.647
|17,56
|
|Altın Gr.
|985
|985
|9,99
|
|Cumhuriyet
|6.518
|6.617
|-111,00
|
|Tam
|6.623
|6.701
|67,00
|
|Yarım
|3.227
|3.276
|32,00
|
|Çeyrek
|1.619
|1.637
|16,00
|
|Gümüş.Ons
|19,69
|19,72
|0,23
|
|Gümüş Gr.
|11,80
|11,81
|0,15
|
|B. Petrol
|96,62
|96,62
|1,95
|
Seans Raporu
18:00
daha fazla
-
17:58XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 32, 06 artarak (% 0.73 ) 4, 451
-
17:58XU100
Endeks 4, 112 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 98 üstünde . İşlem hacmi 75, 215.00 milyon TL de
-
17:57PNLSN
Yüzde 6.71 oranında artışla 25.14 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 064, 441 adet işlem
-
17:56TURSG
Yüzde 5.61 oranında artışla 8.47 lira fiyatla işlem gören hissede 25, 838, 670 adet işlem
-
17:55ADESE
Yüzde 5.47 oranında artışla 1.35 lira fiyatla işlem gören hissede 164, 519, 930 adet işlem