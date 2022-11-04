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***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu

04.11.2022 09:02
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu


***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu )

Türkçe
Yatırımcı Bilgi Formu

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Yatırımcı Bilgi Formu



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1076711


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BIST USD EURO ALTIN
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BIST En Aktif Hisseler18:00
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
AGESA 31,48 118.037.758 % 0,00  
AFYON 6,68 269.817.280 % 0,00  
AGYO 5,08 44.385.743 % 0,00  
AKBNK 14,19 1.891.916.322 % 0,00  
AKCNS 48,80 269.360.389 % 0,00  
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18:00 Alış Satış %  
Dolar 18,6052 18,6072 % -0,04  
Euro 18,2032 18,2372 % 0,33  
Sterlin 20,7993 20,9036 % 0,44  
Frank 18,3503 18,4609 % 0,32  
Riyal 4,9337 4,9584 % -0,07  
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18:00 Alış Satış %  
Altın Ons 1.647 1.647 17,56  
Altın Gr. 985 985 9,99  
Cumhuriyet 6.518 6.617 -111,00  
Tam 6.623 6.701 67,00  
Yarım 3.227 3.276 32,00  
Çeyrek 1.619 1.637 16,00  
Gümüş.Ons 19,69 19,72 0,23  
Gümüş Gr. 11,80 11,81 0,15  
B. Petrol 96,62 96,62 1,95  
Seans Raporu 18:00
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