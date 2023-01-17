***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu
17.01.2023 14:46
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu )
Türkçe
Yatırımcı Bilgi Formu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yatırımcı Bilgi Formu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1102786
BIST
15:085.249
En Yüksek
|Değişim
|: 0,79%
|| 40,93
|Açılış
|: 5.223
|
|Önceki Kapanış
|: 5.208
|
5.294
En Düşük
5.194
15:0818,7911
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0059
|Açılış
|: 19,0500
|
|Önceki Kapanış
|: 19,0250
|
18,8070
En Düşük
18,6671
15:0820,3729
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0401
|Açılış
|: 20,6100
|
|Önceki Kapanış
|: 20,5700
|
20,3767
En Düşük
20,2241
15:081.155,89
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -2,38
|Açılış
|: 1.155,83
|
|Önceki Kapanış
|: 1.158,27
|
1.160,10
En Düşük
1.150,47
BIST En Aktif Hisseler15:07
|BEYAZ
|20,46
|31.666.772
|% 10,00
|
|PCILT
|32,78
|37.934.781
|% 10,00
|
|ARMDA
|337,70
|20.367.763
|% 10,00
|
|DURDO
|44,22
|20.985.353
|% 10,00
|
|FLAP
|13,22
|111.488.823
|% 9,98
|
|UMPAS
|4,81
|2.300.110
|% -9,93
|
|UZERB
|170,50
|1.221.701
|% -9,31
|
|POLTK
|1.521,80
|66.952.600
|% -7,21
|
|MSGYO
|7,00
|40.099.634
|% -5,79
|
|DIRIT
|6,66
|303.181
|% -4,86
|
|EREGL
|41,02
|8.109.787.467
|% 0,00
|
|KRDMD
|20,22
|8.050.781.363
|% 6,81
|
|THYAO
|144,90
|6.664.756.052
|% 0,35
|
|TUPRS
|558,40
|4.113.974.137
|% 3,35
|
|ASELS
|57,85
|2.989.588.648
|% -0,17
|
|KRDMD
|20,22
|8.050.781.363
|% 6,81
|
|EKGYO
|8,43
|2.830.653.900
|% 3,06
|
|EREGL
|41,02
|8.109.787.467
|% 0,00
|
|YKBNK
|9,66
|1.706.883.326
|% -0,72
|
|PETKM
|18,27
|2.579.324.475
|% -0,16
|
|15:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7869
|18,7911
|% 0,03
|
|Euro
|20,3618
|20,3729
|% 0,20
|
|Sterlin
|22,9590
|23,0742
|% 0,51
|
|Frank
|20,3174
|20,4398
|% 0,60
|
|Riyal
|4,9879
|5,0129
|% 0,01
|
|15:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|1.155
|1.155
|-2,79
|
|Cumhuriyet
|7.809
|7.927
|13,00
|
|Tam
|7.842
|7.896
|-4,00
|
|Yarım
|3.821
|3.864
|-2,00
|
|Çeyrek
|1.916
|1.932
|-1,00
|
Seans Raporu
15:07
daha fazla
-
15:22XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 38, 29 artarak (% 0.67 ) 5, 745
-
15:22XU100
Endeks 5, 247 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 76 üstünde . İşlem hacmi 78, 514.00 milyon TL de
-
15:22KERVN
Yüzde 9.09 oranında artışla 1.08 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 494, 994 adet işlem
-
15:21KMPUR
Yüzde 4.88 oranında artışla 116.00 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 265, 374 adet işlem
-
15:18TLMAN
Yüzde 9.95 oranında artışla 61.90 lira fiyatla işlem gören hissede 418, 768 adet işlem