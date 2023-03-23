***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu
23.03.2023 13:37
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu )
Türkçe
Yatırımcı Bilgi Formu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yatırımcı Bilgi Formu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1127311
BIST
14:025.023
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 21,60
|Açılış
|: 4.997
|
|Önceki Kapanış
|: 5.001
|
5.051
En Düşük
4.989
14:0219,0423
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0036
|Açılış
|: 19,3200
|
|Önceki Kapanış
|: 19,3280
|
19,1962
En Düşük
18,9954
14:0220,7402
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0660
|Açılış
|: 20,9800
|
|Önceki Kapanış
|: 20,8100
|
20,9651
En Düşük
20,6194
14:021.210,84
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 5,29
|Açılış
|: 1.210,84
|
|Önceki Kapanış
|: 1.205,55
|
1.220,33
En Düşük
1.201,15
BIST En Aktif Hisseler14:02
|DURDO
|52,80
|22.945.189
|% 10,00
|
|MMCAS
|6,05
|747.340
|% 10,00
|
|BASCM
|5,40
|536.564
|% 9,98
|
|SMART
|8,71
|16.399.064
|% 9,97
|
|AKFYE
|17,33
|11.696.918
|% 9,96
|
|PAMEL
|311,10
|16.343.597
|% -9,98
|
|ANELE
|5,02
|240.185.254
|% -9,87
|
|PKENT
|126,30
|156.275.557
|% -8,61
|
|GEREL
|13,17
|123.353.947
|% -8,48
|
|EMKEL
|11,81
|48.352.898
|% -7,45
|
|EREGL
|37,36
|3.892.616.769
|% 0,70
|
|ASTOR
|59,30
|3.622.225.579
|% -1,98
|
|OYAKC
|41,04
|3.054.092.828
|% 7,15
|
|KRDMD
|20,06
|2.278.203.096
|% 2,71
|
|GOKNR
|22,84
|1.486.623.310
|% -3,63
|
|EKGYO
|6,96
|1.183.201.787
|% 3,57
|
|KRDMD
|20,06
|2.278.203.096
|% 2,71
|
|EREGL
|37,36
|3.892.616.769
|% 0,70
|
|ISCTR
|13,74
|1.144.859.547
|% 0,29
|
|OYAKC
|41,04
|3.054.092.828
|% 7,15
|
|14:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,0380
|19,0423
|% 0,02
|
|Euro
|20,7252
|20,7402
|% 0,32
|
|Sterlin
|23,3392
|23,4562
|% 0,22
|
|Frank
|20,6871
|20,8117
|% 0,05
|
|Riyal
|5,0542
|5,0796
|% -0,00
|
|14:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.976
|1.976
|6,17
|
|Altın Gr.
|1.211
|1.211
|5,82
|
|Cumhuriyet
|8.169
|8.292
|131,00
|
|Tam
|8.181
|8.259
|-1,00
|
|Yarım
|4.011
|4.041
|-1,00
|
|Çeyrek
|2.005
|2.021
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|22,89
|22,92
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|14,05
|14,07
|-0,01
|
|B. Petrol
|76,05
|76,05
|-0,64
|