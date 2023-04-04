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***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu

04.04.2023 17:26
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu


***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu )

Türkçe
Yatırımcı Bilgi Formu

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Yatırımcı Bilgi Formu



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1131545


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BIST USD EURO ALTIN
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Önceki Kapanış :  4.839  
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imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
MARKA 14,74 20.884.400 % 10,00  
NATEN 135,30 37.463.200 % 10,00  
MAGEN 35,64 134.375.310 % 10,00  
ZEDUR 47,16 8.766.438 % 9,98  
CRDFA 3,97 55.525.386 % 9,97  
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18:05 Alış Satış %  
Dolar 19,2172 19,2232 % 0,21  
Euro 21,0432 21,0674 % 0,65  
Sterlin 23,9426 24,0627 % 0,75  
Frank 21,1363 21,2637 % 0,91  
Riyal 5,1097 5,1353 % 0,15  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 2.022 2.022 37,15  
Altın Gr. 1.250 1.250 24,95  
Cumhuriyet 8.361 8.487 107,00  
Tam 8.467 8.581 180,00  
Yarım 4.151 4.199 88,00  
Çeyrek 2.075 2.099 44,00  
Gümüş.Ons 24,91 24,95 0,96  
Gümüş Gr. 15,36 15,37 0,56  
B. Petrol 84,39 84,39 -0,54  
Seans Raporu 18:05
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