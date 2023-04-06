***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu
06.04.2023 14:54
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu )
Türkçe
Yatırımcı Bilgi Formu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yatırımcı Bilgil Formu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1132443
BIST
16:054.902
En Yüksek
|Değişim
|: -0,36%
|| -17,74
|Açılış
|: 4.920
|
|Önceki Kapanış
|: 4.920
|
4.970
En Düşük
4.895
16:0519,2587
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0213
|Açılış
|: 19,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 19,5950
|
19,2729
En Düşük
19,2167
16:0521,0761
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0686
|Açılış
|: 21,3400
|
|Önceki Kapanış
|: 21,4300
|
21,1318
En Düşük
20,9548
16:051.244,87
En Yüksek
|Değişim
|: -0,44%
|| -5,46
|Açılış
|: 1.244,87
|
|Önceki Kapanış
|: 1.250,33
|
1.252,45
En Düşük
1.242,74
BIST En Aktif Hisseler16:05
|ELITE
|13,64
|16.198.468
|% 10,00
|
|DIRIT
|7,15
|842.034
|% 10,00
|
|ARMDA
|355,60
|14.836.852
|% 9,99
|
|MARKA
|17,83
|13.345.951
|% 9,99
|
|HKTM
|49,82
|37.535.531
|% 9,98
|
|ONCSM
|131,90
|121.187.828
|% -8,08
|
|DGGYO
|33,16
|33.997.052
|% -7,89
|
|AKFYE
|15,39
|3.128.027.066
|% -7,46
|
|KUTPO
|45,64
|42.071.292
|% -5,59
|
|ESEN
|57,80
|44.058.577
|% -5,17
|
|AKFYE
|15,39
|3.128.027.066
|% -7,46
|
|THYAO
|126,00
|2.410.520.578
|% 0,56
|
|ASTOR
|58,35
|2.158.907.718
|% 2,37
|
|EREGL
|35,00
|1.564.167.234
|% -1,19
|
|TUPRS
|77,90
|1.412.795.304
|% -1,95
|
|AKFYE
|15,39
|3.128.027.066
|% -7,46
|
|YYAPI
|2,91
|228.392.893
|% 8,18
|
|EKGYO
|6,32
|487.881.223
|% -0,94
|
|YGYO
|2,17
|141.569.397
|% 3,33
|
|KOZAL
|21,30
|1.329.663.343
|% 0,09
|
|16:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,2546
|19,2587
|% 0,11
|
|Euro
|21,0040
|21,0761
|% 0,33
|
|Sterlin
|23,8442
|23,9638
|% -0,26
|
|Frank
|21,1604
|21,2879
|% 0,10
|
|Riyal
|5,1175
|5,1432
|% 0,07
|
|16:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.009
|2.010
|-11,30
|
|Altın Gr.
|1.245
|1.245
|-5,46
|
|Cumhuriyet
|8.453
|8.580
|-15,00
|
|Tam
|8.498
|8.545
|-31,00
|
|Yarım
|4.150
|4.182
|-14,00
|
|Çeyrek
|2.075
|2.091
|-7,00
|
|Gümüş.Ons
|24,77
|24,79
|-0,16
|
|Gümüş Gr.
|15,36
|15,37
|-0,07
|
|B. Petrol
|85,11
|85,11
|0,12
|