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***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu

16.05.2023 15:02
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu


***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu )

Türkçe
Yatırımcı Bilgi Formu

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Yatırımcı Bilgi Formu



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1151664


BIST
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BIST USD EURO ALTIN
16:544.547
Değişim :  1,01% |  45,32
Açılış :  4.406  
Önceki Kapanış :  4.501  
En Yüksek
4.573 En Düşük
4.406
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler16:52
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
SDTTR 96,25 169.980.079 % 10,00  
AVHOL 30,88 8.723.044 % 9,97  
PCILT 20,74 8.867.777 % 9,97  
EUPWR 76,70 908.714.458 % 9,96  
PSGYO 5,30 120.024.744 % 9,96  
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16:52 Alış Satış %  
Dolar 19,7106 19,7269 % 0,37  
Euro 21,4287 21,4513 % 0,41  
Sterlin 24,6072 24,7306 % 0,22  
Frank 21,9422 22,0743 % 0,35  
Riyal 5,2416 5,2679 % 0,28  
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16:52 Alış Satış %  
Altın Ons 2.010 2.010 -6,21  
Altın Gr. 1.273 1.273 -1,68  
Cumhuriyet 9.085 9.222 -137,00  
Tam 9.031 9.280 -125,43  
Yarım 4.454 4.592 -79,00  
Çeyrek 2.220 2.289 -47,00  
Gümüş.Ons 24,03 24,05 -0,04  
Gümüş Gr. 15,20 15,21 -0,03  
B. Petrol 75,59 75,59 0,36  
Seans Raporu 16:52
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Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
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Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

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