***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu
17.05.2023 14:38
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu )
Türkçe
Yatırımcı Bilgi Formu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Açıklamalar
Yatırımcı Bilgi Formu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1151933
BIST
15:594.657
En Yüksek
|Değişim
|: 1,47%
|| 67,42
|Açılış
|: 4.606
|
|Önceki Kapanış
|: 4.590
|
4.681
En Düşük
4.600
15:5919,7559
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0385
|Açılış
|: 20,2700
|
|Önceki Kapanış
|: 20,3500
|
19,8240
En Düşük
19,6576
15:5921,4440
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0079
|Açılış
|: 21,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 22,1000
|
21,5228
En Düşük
21,3889
15:591.260,48
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,90
|Açılış
|: 1.260,48
|
|Önceki Kapanış
|: 1.261,38
|
1.268,01
En Düşük
1.257,36
BIST En Aktif Hisseler15:55
|PSGYO
|5,83
|57.754.439
|% 10,00
|
|ONCSM
|76,00
|18.616.651
|% 9,99
|
|FADE
|9,26
|23.965.753
|% 9,98
|
|DGGYO
|28,66
|34.681.214
|% 9,98
|
|AVHOL
|33,96
|296.433.033
|% 9,97
|
|MMCAS
|4,81
|334.227
|% -5,31
|
|BRKO
|4,12
|357.321
|% -4,19
|
|GSRAY
|8,92
|366.985.198
|% -3,98
|
|DAGHL
|13,70
|102.397.574
|% -3,52
|
|ULAS
|15,05
|5.724.516
|% -3,22
|
|THYAO
|137,10
|4.994.044.564
|% 0,88
|
|ISCTR
|11,11
|3.511.384.235
|% -1,94
|
|KCHOL
|81,00
|2.872.927.296
|% 1,38
|
|AKBNK
|15,57
|2.549.399.323
|% -1,27
|
|KOZAL
|19,65
|2.247.204.456
|% 3,42
|
|ISCTR
|11,11
|3.511.384.235
|% -1,94
|
|YKBNK
|9,39
|2.223.808.719
|% -0,95
|
|EKGYO
|6,50
|1.065.951.399
|% 0,46
|
|AKBNK
|15,57
|2.549.399.323
|% -1,27
|
|KOZAL
|19,65
|2.247.204.456
|% 3,42
|
|15:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,7535
|19,7576
|% 0,20
|
|Euro
|21,4434
|21,4654
|% 0,14
|
|Sterlin
|24,5729
|24,6961
|% 0,10
|
|Frank
|21,8658
|21,9975
|% -0,23
|
|Riyal
|5,2534
|5,2798
|% 0,18
|
|15:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.987
|1.987
|-2,39
|
|Altın Gr.
|1.260
|1.260
|-1,27
|
|Cumhuriyet
|9.051
|9.188
|-43,00
|
|Tam
|9.011
|9.245
|-66,40
|
|Yarım
|4.442
|4.559
|-35,00
|
|Çeyrek
|2.214
|2.273
|-17,00
|
|Gümüş.Ons
|23,80
|23,83
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|15,04
|15,05
|-0,01
|
|B. Petrol
|75,02
|75,02
|0,11
|
Seans Raporu
15:55
daha fazla
-
16:10XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 43, 46 artarak (% 0.85 ) 5, 133
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16:10XU100
Endeks 4, 649 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 3 üstünde . İşlem hacmi 47, 713.00 milyon TL de
-
16:10PENTA
Yüzde 8.29 oranında artışla 14.10 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 055, 042 adet işlem
-
16:09TTRAK
Yüzde 4.89 oranında artışla 571.10 lira fiyatla işlem gören hissede 262, 497 adet işlem
-
16:08TNZTP
Yüzde 4.64 oranında artışla 21.20 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 554, 025 adet işlem