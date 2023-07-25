***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu
25.07.2023 13:10
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu )
Türkçe
Yatırımcı Bilgi Formu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Yatırımcı Bilgi Formu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1174933
BIST
'
13:416.696
En Düşük
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,97
|Açılış
|: 6.721
|
|Önceki Kapanış
|: 6.695
|
6.618
En Yüksek
6.725
13:4126,9554
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0136
|Açılış
|: 26,9900
|
|Önceki Kapanış
|: 27,0400
|
27,0741
En Düşük
26,8590
13:4129,7967
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0497
|Açılış
|: 29,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,9500
|
30,0771
En Düşük
29,6893
13:411.699,40
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 3,50
|Açılış
|: 1.699,40
|
|Önceki Kapanış
|: 1.695,90
|
1.702,16
En Düşük
1.687,96
BIST En Aktif Hisseler13:41
|BIENY
|57,75
|1.452.084.725
|% 10,00
|
|KUTPO
|61,60
|60.809.057
|% 10,00
|
|AZTEK
|48,64
|323.646.627
|% 10,00
|
|ZEDUR
|60,50
|57.820.694
|% 10,00
|
|CELHA
|42,46
|41.582.528
|% 10,00
|
|EUYO
|11,97
|6.350.241
|% -10,00
|
|BURCE
|172,30
|116.596.276
|% -9,98
|
|VKFYO
|27,84
|9.590.184
|% -9,96
|
|EUKYO
|7,85
|1.807.383
|% -9,77
|
|CANTE
|17,50
|1.740.246.665
|% -8,47
|
|ASTOR
|106,60
|8.375.989.842
|% -0,09
|
|EUPWR
|182,50
|3.687.499.976
|% -5,10
|
|ASELS
|72,05
|3.545.976.353
|% 2,49
|
|THYAO
|222,00
|3.409.694.398
|% 0,09
|
|GESAN
|96,40
|2.894.718.226
|% -5,12
|
|ZOREN
|4,12
|806.015.283
|% -5,07
|
|YKBNK
|13,26
|2.429.411.592
|% 3,76
|
|ODAS
|10,08
|1.295.432.572
|% -4,82
|
|GSDHO
|4,02
|466.703.347
|% 6,07
|
|SKBNK
|2,99
|338.322.143
|% 1,01
|
|13:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,9467
|26,9554
|% 0,05
|
|Euro
|29,7726
|29,7967
|% 0,17
|
|Sterlin
|34,5089
|34,6820
|% 0,05
|
|Frank
|30,8711
|31,0570
|% -0,12
|
|Riyal
|7,1636
|7,1995
|% -0,13
|
|13:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.961
|1.961
|5,99
|
|Altın Gr.
|1.699
|1.700
|3,80
|
|Cumhuriyet
|11.317
|11.488
|-38,00
|
|Tam
|11.064
|11.147
|-7,00
|
|Yarım
|5.523
|5.599
|-4,00
|
|Çeyrek
|2.762
|2.800
|-1,00
|
|Gümüş.Ons
|24,56
|24,58
|0,22
|
|Gümüş Gr.
|21,29
|21,31
|0,17
|
|B. Petrol
|82,50
|82,50
|0,02
|