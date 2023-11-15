***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu
15.11.2023 16:13
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu )
Türkçe
Yatırımcı Bilgi Formu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Yatırımcı Bilgi Formu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1218175
BIST
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18:057.666
En Düşük
|Değişim
|: -0,07%
|| -5,18
|Açılış
|: 7.716
|
|Önceki Kapanış
|: 7.671
|
7.634
En Yüksek
7.738
18:0528,6759
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0441
|Açılış
|: 28,7350
|
|Önceki Kapanış
|: 28,6650
|
28,7626
En Düşük
28,4435
18:0531,1824
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0042
|Açılış
|: 31,1300
|
|Önceki Kapanış
|: 30,8800
|
31,3123
En Düşük
30,9254
18:051.809,32
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 1,44
|Açılış
|: 1.809,32
|
|Önceki Kapanış
|: 1.807,88
|
1.820,86
En Düşük
1.796,02
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ONCSM
|171,60
|125.424.675
|% 10,00
|
|IZINV
|40,70
|13.260.344
|% 10,00
|
|MAALT
|968,00
|217.696.058
|% 10,00
|
|ISBTR
|697.735,00
|4.884.145
|% 10,00
|
|QNBFL
|1.089,00
|6.432.525
|% 10,00
|
|OTTO
|387,00
|9.803.097
|% -10,00
|
|ENSRI
|29,54
|17.603.760
|% -9,99
|
|CASA
|132,40
|8.424.082
|% -9,99
|
|AVHOL
|67,10
|297.018.905
|% -9,99
|
|SNPAM
|131,70
|18.025.252
|% -9,98
|
|THYAO
|235,60
|8.502.032.605
|% -0,63
|
|MIATK
|780,00
|4.104.411.101
|% -4,29
|
|TUPRS
|151,70
|3.105.900.152
|% -0,33
|
|EREGL
|38,28
|3.100.172.816
|% 0,31
|
|ISCTR
|20,12
|2.494.541.739
|% 0,20
|
|EKGYO
|7,49
|1.951.613.782
|% 0,00
|
|IHLAS
|1,46
|249.343.100
|% -0,68
|
|IHLGM
|1,87
|288.718.666
|% 1,08
|
|YKBNK
|16,49
|2.313.199.808
|% 1,23
|
|ZOREN
|5,03
|670.695.218
|% -1,57
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,6680
|28,6759
|% 0,15
|
|Euro
|31,1674
|31,1824
|% -0,01
|
|Sterlin
|35,5850
|35,7634
|% -0,27
|
|Frank
|32,2060
|32,4000
|% 0,35
|
|Riyal
|7,6220
|7,6603
|% 0,16
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|23,40
|23,43
|% 0,66
|
|Platin
|901,20
|902,79
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.040,48
|1.043,95
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|81,50
|81,50
|% 0,66
|
|Altın Ons
|1.961,50
|1.961,75
|% 0,66
|