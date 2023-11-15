***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu
15.11.2023 16:32
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu )
Türkçe
Yatırımcı Bilgi Formu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Açıklamalar
Yatırımcı Bilgi Formu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1218192
BIST
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18:057.666
En Düşük
|Değişim
|: -0,07%
|| -5,18
|Açılış
|: 7.716
|
|Önceki Kapanış
|: 7.671
|
7.634
En Yüksek
7.738
18:0528,6744
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0426
|Açılış
|: 28,7350
|
|Önceki Kapanış
|: 28,6650
|
28,7626
En Düşük
28,4435
18:0531,1788
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0078
|Açılış
|: 31,1300
|
|Önceki Kapanış
|: 30,8800
|
31,3123
En Düşük
30,9254
18:051.809,41
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 1,53
|Açılış
|: 1.809,41
|
|Önceki Kapanış
|: 1.807,88
|
1.820,86
En Düşük
1.796,02
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ONCSM
|171,60
|125.424.675
|% 10,00
|
|IZINV
|40,70
|13.260.344
|% 10,00
|
|QNBFL
|1.089,00
|6.432.525
|% 10,00
|
|KZGYO
|32,16
|374.726.008
|% 9,99
|
|MARBL
|19,39
|54.915.408
|% 9,98
|
|OTTO
|387,00
|9.803.097
|% -10,00
|
|ENSRI
|29,54
|17.603.760
|% -9,99
|
|CASA
|132,40
|8.424.082
|% -9,99
|
|AVHOL
|67,10
|297.018.905
|% -9,99
|
|GLBMD
|39,18
|14.560.397
|% -9,97
|
|MIATK
|780,00
|4.104.411.101
|% -4,29
|
|ASTOR
|113,80
|2.344.758.148
|% -1,13
|
|YKBNK
|16,49
|2.313.199.808
|% 1,23
|
|EKGYO
|7,49
|1.951.613.782
|% 0,00
|
|TABGD
|168,00
|1.869.993.960
|% 1,33
|
|EKGYO
|7,49
|1.951.613.782
|% 0,00
|
|IHLGM
|1,87
|288.718.666
|% 1,08
|
|ZOREN
|5,03
|670.695.218
|% -1,57
|
|MHRGY
|5,66
|517.650.773
|% 4,24
|
|KATMR
|2,31
|218.255.869
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,6702
|28,6767
|% 0,16
|
|Euro
|31,1672
|31,1771
|% -0,03
|
|Sterlin
|35,5850
|35,7634
|% -0,27
|
|Frank
|32,2060
|32,4000
|% 0,35
|
|Riyal
|7,6220
|7,6603
|% 0,16
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|23,41
|23,44
|% 0,66
|
|Platin
|902,94
|904,19
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.037,71
|1.041,24
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|81,72
|81,72
|% 0,66
|
|Altın Ons
|1.962,80
|1.962,98
|% 0,66
|