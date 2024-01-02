***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu
02.01.2024 15:22
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu )
Türkçe
Yatırımcı Bilgi Formu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Açıklamalar
Yatırımcı Bilgi Formu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1231343
BIST
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16:167.576
En Düşük
|Değişim
|: 1,41%
|| 105,55
|Açılış
|: 7.542
|
|Önceki Kapanış
|: 7.470
|
7.542
En Yüksek
7.601
16:1629,7282
En Yüksek
|Değişim
|: 0,73%
|| 0,2148
|Açılış
|: 29,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 29,6550
|
29,7339
En Düşük
29,4693
16:1632,6218
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -0,0757
|Açılış
|: 32,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 32,6700
|
32,8257
En Düşük
32,5590
16:161.974,95
En Yüksek
|Değişim
|: 0,87%
|| 17,08
|Açılış
|: 1.974,22
|
|Önceki Kapanış
|: 1.957,86
|
1.985,01
En Düşük
1.954,69
BIST En Aktif Hisseler16:14
|KONTR
|238,70
|1.009.841.266
|% 10,00
|
|PAMEL
|114,40
|37.557.700
|% 10,00
|
|SMART
|31,46
|41.352.853
|% 10,00
|
|MEDTR
|30,62
|52.340.151
|% 9,99
|
|KUYAS
|58,90
|45.485.010
|% 9,99
|
|EMNIS
|83,85
|1.078.458
|% -9,98
|
|SUWEN
|23,12
|57.188.438
|% -9,97
|
|QUAGR
|5,17
|561.107.271
|% -9,93
|
|DIRIT
|10,26
|1.225.485
|% -7,57
|
|SNPAM
|121,10
|3.929.824
|% -6,85
|
|GUBRF
|169,10
|5.504.436.838
|% 9,95
|
|THYAO
|236,00
|4.146.745.576
|% 3,24
|
|ASTOR
|102,10
|2.797.779.962
|% 8,27
|
|EREGL
|42,06
|2.719.838.797
|% 2,59
|
|YKBNK
|19,61
|2.349.349.310
|% 0,36
|
|SKBNK
|4,30
|1.036.002.424
|% 0,00
|
|EKGYO
|7,09
|981.281.057
|% 3,05
|
|YKBNK
|19,61
|2.349.349.310
|% 0,36
|
|QUAGR
|5,17
|561.107.271
|% -9,93
|
|ZOREN
|4,37
|410.529.476
|% 3,31
|
|16:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|29,7211
|29,7281
|% 0,73
|
|Euro
|32,6035
|32,6237
|% -0,23
|
|Sterlin
|37,4761
|37,6640
|% 0,12
|
|Frank
|34,8629
|35,0729
|% -0,31
|
|Riyal
|7,9030
|7,9426
|% 0,71
|
|16:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|23,87
|23,90
|% 0,66
|
|Platin
|985,38
|987,62
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.088,80
|1.092,58
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|78,44
|78,44
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.066,53
|2.066,84
|% 0,66
|