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***ISSEN* *A1CAP* *ACP*** A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında

10.11.2021 12:37
***ISSEN* *A1CAP* *ACP*** A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Rapor


***ISSEN******A1CAP******ACP*** A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan) )

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Fiyat Tespit Raporu'na İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan)

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Açıklamalar

İşbir Sentetik Dokuma 
Sanayi Anonim Şirketi'
nin Fiyat Tespit Raporuna ilişkin analist raporu ekte yer almaktadır.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/976798


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
DOBUR 93,00 19.507.773 % 9,99  
IZFAS 6,69 3.682.007 % 9,85  
ADESE 1,23 77.701.914 % 9,82  
SOKM 12,74 262.833.147 % 9,73  
CEOEM 9,41 57.174.923 % 7,42  
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13:46 Alış Satış %  
Dolar 9,8056 9,8105 % 0,80  
Euro 11,3416 11,3497 % 0,49  
Sterlin 13,2420 13,3084 % 0,68  
Frank 10,7166 10,7812 % 0,75  
Riyal 2,6087 2,6217 % 0,90  
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13:46 Alış Satış %  
Altın Ons 1.825 1.825 -7,66  
Altın Gr. 576 576 3,05  
Cumhuriyet 3.808 3.865 25,00  
Tam 3.788 3.883 28,51  
Yarım 1.831 1.878 13,79  
Çeyrek 918 939 6,89  
Gümüş.Ons 24,19 24,21 -0,14  
Gümüş Gr. 7,64 7,65 0,04  
B. Petrol 84,78 84,78 0,00  
Seans Raporu 13:46
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