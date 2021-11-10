***ISSEN* *A1CAP* *ACP*** A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında
10.11.2021 12:37
***ISSEN******A1CAP******ACP*** A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan) )
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Fiyat Tespit Raporu'na İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İşbir Sentetik Dokuma
Sanayi Anonim Şirketi'
nin Fiyat Tespit Raporuna ilişkin analist raporu ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/976798
BIST
13:481.612
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -3,89
|Açılış
|: 1.618
|
|Önceki Kapanış
|: 1.616
|
1.625
En Düşük
1.604
13:489,8092
En Yüksek
|Değişim
|: 0,79%
|| 0,0770
|Açılış
|: 9,8080
|
|Önceki Kapanış
|: 9,7180
|
9,8379
En Düşük
9,7204
13:4811,3473
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 0,0535
|Açılış
|: 11,3450
|
|Önceki Kapanış
|: 11,2600
|
11,3846
En Düşük
11,2653
13:48575,85
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 2,63
|Açılış
|: 575,85
|
|Önceki Kapanış
|: 573,22
|
577,79
En Düşük
570,79
BIST En Aktif Hisseler13:46
|DOBUR
|93,00
|19.507.773
|% 9,99
|
|IZFAS
|6,69
|3.682.007
|% 9,85
|
|ADESE
|1,23
|77.701.914
|% 9,82
|
|SOKM
|12,74
|262.833.147
|% 9,73
|
|CEOEM
|9,41
|57.174.923
|% 7,42
|
|KLMSN
|10,10
|22.736.233
|% -7,76
|
|BASGZ
|18,88
|245.643.308
|% -7,72
|
|SARKY
|16,86
|38.357.971
|% -7,62
|
|EMKEL
|2,72
|21.220.530
|% -7,17
|
|ARSAN
|4,70
|24.007.324
|% -5,62
|
|GARAN
|10,66
|1.963.583.087
|% 0,76
|
|PETKM
|7,13
|1.653.266.648
|% -1,79
|
|THYAO
|18,13
|1.057.957.506
|% -0,17
|
|TSPOR
|6,21
|990.706.884
|% 0,49
|
|TUPRS
|154,40
|699.078.921
|% 0,92
|
|PETKM
|7,13
|1.653.266.648
|% -1,79
|
|GARAN
|10,66
|1.963.583.087
|% 0,76
|
|EKGYO
|2,11
|346.612.526
|% -0,47
|
|TSPOR
|6,21
|990.706.884
|% 0,49
|
|YKBNK
|3,09
|472.091.439
|% 0,00
|
|13:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,8056
|9,8105
|% 0,80
|
|Euro
|11,3416
|11,3497
|% 0,49
|
|Sterlin
|13,2420
|13,3084
|% 0,68
|
|Frank
|10,7166
|10,7812
|% 0,75
|
|Riyal
|2,6087
|2,6217
|% 0,90
|
|13:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.825
|1.825
|-7,66
|
|Altın Gr.
|576
|576
|3,05
|
|Cumhuriyet
|3.808
|3.865
|25,00
|
|Tam
|3.788
|3.883
|28,51
|
|Yarım
|1.831
|1.878
|13,79
|
|Çeyrek
|918
|939
|6,89
|
|Gümüş.Ons
|24,19
|24,21
|-0,14
|
|Gümüş Gr.
|7,64
|7,65
|0,04
|
|B. Petrol
|84,78
|84,78
|0,00
|