***ISSEN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
18.11.2021 09:19
***ISSEN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )
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BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İşbir Sentetik Dokuma Sanayi A.Ş., ISSEN.E işlem koduyla 18/11/2021 tarihinden itibaren (BUGÜN) Yıldız Pazar'da işlem görmeye başlayacaktır (Baz Fiyat: 11,85 TL Maksimum Emir Değeri: 3.000.000 TL).
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/978406
BIST
10:131.711
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 3,65
|Açılış
|: 1.710
|
|Önceki Kapanış
|: 1.707
|
1.714
En Düşük
1.708
10:1310,7390
En Yüksek
|Değişim
|: 1,00%
|| 0,1063
|Açılış
|: 10,6200
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2600
|
10,9678
En Düşük
10,6090
10:1312,1831
En Yüksek
|Değişim
|: 1,16%
|| 0,1395
|Açılış
|: 11,9900
|
|Önceki Kapanış
|: 11,6200
|
12,4330
En Düşük
12,0127
10:13643,99
En Yüksek
|Değişim
|: 0,98%
|| 6,27
|Açılış
|: 643,99
|
|Önceki Kapanış
|: 637,72
|
658,96
En Düşük
636,77
BIST En Aktif Hisseler10:13
|DOBUR
|164,50
|9.743.335
|% 9,96
|
|PRKAB
|44,18
|46.487.473
|% 8,55
|
|DITAS
|22,30
|7.905.471
|% 7,01
|
|TMSN
|17,51
|31.792.087
|% 6,57
|
|ULAS
|3,94
|2.327.962
|% 5,91
|
|GMTAS
|2,35
|1.605.494
|% -9,96
|
|SUMAS
|86,30
|24.509
|% -4,96
|
|BASCM
|8,65
|17.611
|% -3,78
|
|OYLUM
|8,10
|680.910
|% -3,46
|
|BALAT
|8,00
|37.272
|% -3,03
|
|PETKM
|7,76
|199.085.837
|% 0,65
|
|SISE
|10,55
|155.173.470
|% 1,25
|
|KRDMD
|7,72
|133.326.789
|% 0,39
|
|GARAN
|11,93
|96.251.487
|% 0,25
|
|TSPOR
|8,15
|95.011.413
|% 5,71
|
|ADESE
|1,08
|51.320.843
|% 0,93
|
|PETKM
|7,76
|199.085.837
|% 0,65
|
|YKBNK
|3,38
|61.360.294
|% 0,30
|
|KRDMD
|7,72
|133.326.789
|% 0,39
|
|EKGYO
|2,18
|34.121.915
|% 0,00
|
|10:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|10,7286
|10,7390
|% 1,00
|
|Euro
|12,1630
|12,1831
|% 1,16
|
|Sterlin
|14,4517
|14,5242
|% 1,12
|
|Frank
|11,5185
|11,5879
|% 1,00
|
|Riyal
|2,8553
|2,8696
|% 1,11
|
|10:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.865
|1.866
|-1,46
|
|Altın Gr.
|644
|644
|6,17
|
|Cumhuriyet
|4.210
|4.273
|140,00
|
|Tam
|4.189
|4.296
|142,84
|
|Yarım
|2.025
|2.078
|69,09
|
|Çeyrek
|1.015
|1.039
|34,55
|
|Gümüş.Ons
|25,03
|25,05
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|8,62
|8,63
|0,06
|
|B. Petrol
|79,79
|79,79
|-0,49
|