***ISSEN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
07.06.2022 09:09
***ISSEN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )
İlgili Şirketler [ISSEN]
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Türkçe
BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ISSEN.E Pay Başına Brüt Temettü: 0,1 TL Teorik Fiyat: 24,04 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1035119
BIST
10:092.649
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,60
|Açılış
|: 2.651
|
|Önceki Kapanış
|: 2.648
|
2.652
En Düşük
2.638
10:0916,7267
En Yüksek
|Değişim
|: 0,92%
|| 0,1533
|Açılış
|: 16,5950
|
|Önceki Kapanış
|: 16,5050
|
16,7290
En Düşük
16,5644
10:0917,9707
En Yüksek
|Değişim
|: 1,29%
|| 0,2292
|Açılış
|: 17,7600
|
|Önceki Kapanış
|: 17,6700
|
17,9707
En Düşük
17,7366
10:09988,88
En Yüksek
|Değişim
|: 0,83%
|| 8,12
|Açılış
|: 988,88
|
|Önceki Kapanış
|: 980,76
|
989,21
En Düşük
980,78
BIST En Aktif Hisseler10:07
|MARTI
|1,36
|79.100
|% 36,00
|
|RYSAS
|9,00
|12.029.530
|% 9,09
|
|TETMT
|278,90
|9.190.519
|% 8,73
|
|KRSTL
|7,95
|6.961.602
|% 6,85
|
|BRKSN
|9,17
|606.359
|% 6,26
|
|MZHLD
|71,95
|6.105.606
|% -9,95
|
|TOASO
|73,25
|284.601.619
|% -6,98
|
|TEZOL
|17,33
|1.075.036
|% -4,83
|
|SNKRN
|32,50
|60.613
|% -3,85
|
|DGGYO
|9,94
|613.708
|% -2,55
|
|THYAO
|48,22
|319.525.165
|% 0,75
|
|TOASO
|73,25
|284.601.619
|% -6,98
|
|SAHOL
|21,18
|215.463.554
|% 1,15
|
|GARAN
|16,07
|167.921.473
|% -0,43
|
|SASA
|44,12
|123.950.273
|% -0,36
|
|EKGYO
|2,87
|88.012.181
|% 0,00
|
|SKBNK
|1,30
|29.293.957
|% 0,00
|
|TSKB
|2,38
|45.967.320
|% 2,15
|
|YKBNK
|4,94
|69.314.384
|% -0,80
|
|ODAS
|2,99
|37.216.701
|% -0,33
|
|10:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,7140
|16,7212
|% 0,89
|
|Euro
|17,9152
|17,9723
|% 1,30
|
|Sterlin
|20,7437
|20,8477
|% 0,27
|
|Frank
|17,0624
|17,1652
|% 0,42
|
|Riyal
|4,4321
|4,4543
|% 0,68
|
|10:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.844
|1.845
|3,31
|
|Altın Gr.
|986
|987
|5,90
|
|Cumhuriyet
|6.562
|6.661
|33,00
|
|Tam
|6.529
|6.691
|25,08
|
|Yarım
|3.156
|3.237
|12,13
|
|Çeyrek
|1.583
|1.618
|6,07
|
|Gümüş.Ons
|21,97
|21,99
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|11,74
|11,76
|-0,01
|
|B. Petrol
|120
|120
|0,88
|