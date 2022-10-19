***ISSEN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu
19.10.2022 18:13
***ISSEN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu )
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Türkçe
Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Borsa İstanbul A.Ş. Piyasalarında Uygulanacak Gözetim Tedbirleri Yönergesi'nin 5. ve 6. maddelerindeki hükümler çerçevesinde, Tedbir Yönetim Sistemi kapsamında, piyasasında gerçekleşen işlemler nedeniyle İşbir Sentetik Dokuma Sanayi A.Ş. (ISSEN) payında 20/10/2022 tarihinden itibaren 1 ay süreyle mevcut "Açığa Satış Yasağına" ilave olarak "Kredili İşlem Yasağı" ve "Emir İptalinin, Emir Miktar Azaltımı ile Emir Fiyat Kötüleştirmesinin Yasaklanması" tedbirleri uygulanacaktır.
Tedbirin uygulanacağı son tarih 18/11/2022'dir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1072948
BIST
18:053.880
En Yüksek
|Değişim
|: 1,01%
|| 38,78
|Açılış
|: 3.851
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|Önceki Kapanış
|: 3.842
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3.917
En Düşük
3.844
18:0518,5993
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0148
|Açılış
|: 18,7350
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|Önceki Kapanış
|: 18,6900
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18,7351
En Düşük
18,5629
18:0518,1986
En Yüksek
|Değişim
|: -0,71%
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|Açılış
|: 18,3000
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|Önceki Kapanış
|: 18,4000
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|: -1,34%
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|Açılış
|: 974,20
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|Önceki Kapanış
|: 987,48
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995,29
En Düşük
973,58
BIST En Aktif Hisseler18:05
|VERTU
|34,10
|163.484.355
|% 10,00
|
|GESAN
|149,60
|550.625.920
|% 10,00
|
|ESEN
|58,30
|421.530.982
|% 10,00
|
|BRYAT
|730,40
|109.106.157
|% 10,00
|
|PENTA
|585,60
|29.996.100
|% 9,99
|
|GLBMD
|10,85
|26.635.275
|% -9,28
|
|ODAS
|7,72
|5.438.127.313
|% -7,77
|
|AKFGY
|4,15
|344.993.541
|% -6,32
|
|KLKIM
|34,84
|145.244.793
|% -5,33
|
|AZTEK
|20,12
|144.899.353
|% -5,09
|
|THYAO
|97,40
|6.277.120.391
|% 0,15
|
|YKBNK
|9,73
|5.980.703.804
|% 3,62
|
|AKBNK
|15,71
|5.758.492.557
|% 4,11
|
|ODAS
|7,72
|5.438.127.313
|% -7,77
|
|ISCTR
|10,10
|4.551.636.552
|% 6,65
|
|ODAS
|7,72
|5.438.127.313
|% -7,77
|
|YKBNK
|9,73
|5.980.703.804
|% 3,62
|
|EKGYO
|4,45
|2.288.418.976
|% 1,37
|
|ISCTR
|10,10
|4.551.636.552
|% 6,65
|
|TSKB
|2,79
|1.052.707.406
|% 4,89
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5873
|18,5928
|% 0,04
|
|Euro
|18,1771
|18,1994
|% -0,71
|
|Sterlin
|20,8079
|20,9122
|% -0,83
|
|Frank
|18,4366
|18,5477
|% -1,00
|
|Riyal
|4,9315
|4,9563
|% -0,06
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.629
|1.629
|-22,79
|
|Altın Gr.
|974
|974
|-13,45
|
|Cumhuriyet
|6.622
|6.722
|-38,00
|
|Tam
|6.626
|6.716
|-48,00
|
|Yarım
|3.229
|3.284
|-25,00
|
|Çeyrek
|1.617
|1.643
|-13,00
|
|Gümüş.Ons
|18,42
|18,44
|-0,31
|
|Gümüş Gr.
|11,00
|11,02
|-0,20
|
|B. Petrol
|91,19
|91,19
|1,16
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Seans Raporu
18:05
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17:59METRO
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17:57TKNSA
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17:56ORGE
Yüzde 9.46 oranında artışla 19.79 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 745, 855 adet işlem