***ISSEN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endeks Şirketlerinde Değişiklik









***ISSEN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endeks Şirketlerinde Değişiklik )İlgili Şirketler [ISSEN]İlgili Fonlar []TürkçeEndeks Şirketlerinde DeğişiklikYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiEndeks Şirketlerinde DeğişiklikAçıklamalarİşbir Sentetik Dokuma payları, 18/11/2021 tarihinden itibaren Borsa İstanbul Yıldız Pazar'da işlem görmeye başlayacağından, söz konusu tarihten itibaren BIST Tüm, BIST Tüm-100, BIST Yıldız, BIST Halka Arz, BIST Sınai, BIST Tekstil Deri ve BIST Balıkesir endeksleri kapsamına dahil edilecek olup, endekslerin hesaplanmasında şirketin paylarının sayısı 141.465.993,92 ve fiili dolaşımdaki pay oranı ise %22 olarak dikkate alınacaktır.Endeks Şirketlerinde DeğişiklikPay Adı Kapsamına Dahil Edildiği Endeks Kapsamından Çıkarıldığı Endeks Geçerlilik TarihiISBIR SENTETIK DOKUMA XUTUM 18/11/2021ISBIR SENTETIK DOKUMA XTUMY 18/11/2021ISBIR SENTETIK DOKUMA XYLDZ 18/11/2021ISBIR SENTETIK DOKUMA XHARZ 18/11/2021ISBIR SENTETIK DOKUMA XUSIN 18/11/2021ISBIR SENTETIK DOKUMA XTEKS 18/11/2021ISBIR SENTETIK DOKUMA XSBAL 18/11/2021http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/978332BIST