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***ISSEN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endeks Şirketlerinde Değişiklik

17.11.2021 16:53
***ISSEN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endeks Şirketlerinde Değişiklik


***ISSEN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endeks Şirketlerinde Değişiklik )

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Endeks Şirketlerinde Değişiklik

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Endeks Şirketlerinde Değişiklik

Açıklamalar

İşbir Sentetik Dokuma payları, 18/11/2021 tarihinden itibaren Borsa İstanbul Yıldız Pazar'da işlem görmeye başlayacağından, söz konusu tarihten itibaren BIST Tüm, BIST Tüm-100, BIST Yıldız, BIST Halka Arz, BIST Sınai, BIST Tekstil Deri ve BIST Balıkesir endeksleri kapsamına dahil edilecek olup, endekslerin hesaplanmasında şirketin paylarının sayısı 141.465.993,92 ve fiili dolaşımdaki pay oranı ise %22 olarak dikkate alınacaktır.
Endeks Şirketlerinde Değişiklik
Pay Adı Kapsamına Dahil Edildiği Endeks Kapsamından Çıkarıldığı Endeks Geçerlilik Tarihi
ISBIR SENTETIK DOKUMA XUTUM 18/11/2021
ISBIR SENTETIK DOKUMA XTUMY 18/11/2021
ISBIR SENTETIK DOKUMA XYLDZ 18/11/2021
ISBIR SENTETIK DOKUMA XHARZ 18/11/2021
ISBIR SENTETIK DOKUMA XUSIN 18/11/2021
ISBIR SENTETIK DOKUMA XTEKS 18/11/2021
ISBIR SENTETIK DOKUMA XSBAL 18/11/2021



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/978332


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BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
PRKAB 40,70 288.672.688 % 10,00  
DOBUR 149,60 43.307.106 % 10,00  
TSPOR 7,71 874.406.200 % 9,99  
KARYE 13,13 28.030.052 % 9,97  
TETMT 173,20 2.688.893 % 9,97  
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18:05 Alış Satış %  
Dolar 10,5869 10,5970 % 2,72  
Euro 11,9768 11,9886 % 2,64  
Sterlin 14,2307 14,3021 % 3,08  
Frank 11,3506 11,4190 % 2,82  
Riyal 2,8166 2,8308 % 2,72  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.864 1.864 13,68  
Altın Gr. 635 635 21,38  
Cumhuriyet 4.210 4.273 140,00  
Tam 4.189 4.296 142,84  
Yarım 2.025 2.078 69,09  
Çeyrek 1.015 1.039 34,55  
Gümüş.Ons 25,07 25,10 0,27  
Gümüş Gr. 8,55 8,56 0,33  
B. Petrol 81,58 81,58 -0,85  
Seans Raporu 18:05
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