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***ISSEN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı

28.02.2023 16:55
***ISSEN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı


***ISSEN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı )

Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
İlgili Şirketler ISSEN

01.03.2023 tarihinden itibaren hak kullanımı işlemleri nedeniyle ilgili hakları kullanılmış olarak işlem görecek payların listesi aşağıdadır.
Sermaye Artırımı/Azaltımı
Pay Adı Pay Kodu Sermaye Azaltım Oranı (%) Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullanımı Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL) Sermaye Artırımı Karşılığı Verilen Payların Niteliği Açıklama
ISBIR SENTETIK DOKUMA ISSEN 200,00000 Kaydi Pay


Ek Açıklamalar
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http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1117572


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UFUK 52,80 3.335.508 % 10,00  
SELGD 5,94 2.857.302 % 10,00  
PCILT 31,28 61.694.255 % 9,99  
PRKME 17,62 48.131.798 % 9,99  
KENT 207,00 3.447.395 % 9,99  
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Dolar 18,8795 18,8855 % -0,01  
Euro 20,0191 20,0287 % -0,05  
Sterlin 22,7601 22,8743 % 0,25  
Frank 20,0597 20,1805 % -0,17  
Riyal 5,0167 5,0419 % 0,00  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.829 1.829 11,73  
Altın Gr. 1.109 1.109 5,29  
Cumhuriyet 7.438 7.550 -29,00  
Tam 7.515 7.591 18,00  
Yarım 3.672 3.715 9,00  
Çeyrek 1.836 1.857 4,00  
Gümüş.Ons 20,92 20,94 0,34  
Gümüş Gr. 12,63 12,65 0,13  
B. Petrol 83,62 83,62 1,58  
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